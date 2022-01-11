美Omicron死亡增 疫情未見頂添隱憂

《紐約時報》周日報道，美國多個大城市的數據顯示自新冠病毒變異株Omicron成為主流病毒半個月，即使死亡率及不上之前幾波疫情，但由於感染個案相當驚人，且疫情尚未見頂，引起釀成醫療系統災難的憂慮，而死亡人數亦可能十分多。

報道指出，紐約、波士頓和芝加哥3個最早出現Omicron個案激增的城市，近期新冠確診個案數目超過去年任何時段。病情嚴重至要入住深切治療部或使用呼吸儀器的，也開始出現繼去年1月以來所未見的水平。加上醫護短缺，急診室和深切治療病房可能變得不堪重負，而且因為Omicron個案異常多，所以縱然死亡比例低於之前幾波疫情，亦可以令美國陷於災難。

今次Omicron疫情的特點是感染個案驚人地多，但入院人數不算太多，死亡極少。美國疾病控制及預防中心統計顯示，截至1月3日的7天平均新病例為49.1萬宗，是去年1月變異株Alpha疫情高峰時約25萬宗的2倍；住院數目為每10萬宗感染個案佔4.45宗，接近Alpha高峰時的4.92倍。死亡個案也隨住院增加，自11月底上升，但1月3日的7天平均數尚在1165宗，遠未及之前幾波疫情。2020年4月原始病毒傳播期間，7天平均死亡人數最多是2299宗，去年1月Alpha肆虐時是3421宗，去年9月Delta肆虐時是1923宗。

福奇：可日增百萬宗 月尾回落

《華爾街日報》上周日（2日）報道，歐盟、美國和拉美最新的新冠病死率分別為 0.5%、0.4% 和 0.3%，低於6月Delta疫潮期間的4%至7%高位。如果計入大量無症狀、輕度和未經檢測的病例，估計真正的Omicron死亡率可能在0.2%左右，這與季節流感相若。

美國總統首席醫學顧問福奇上周五（7日）表示，Omicron高峰期一天可新增100萬宗個案，但他預計本月第三周尾至第四周初，個案開始減少。專家估計，美國Omicron疫情或較南非稍長，但快起快落趨勢大致相若。

（紐約時報/華盛頓郵報/NBC）

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