紐時﹕行事混亂政治計算 澳自暴其短

佐高域上月中曾經確診，但已痊癒。代表政府的律師指出，確診新冠病毒後痊癒不是免接種疫苗的正當理由，但《紐時》提到，澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）的豁免指引中，其中一項符合豁免的資格，就是「PCR採檢證明曾感染新冠病毒，便可以獲准推遲在染疫後6個月再接種疫苗」。

《紐時》指出，對於過去半年未接種疫苗的痊癒者能否豁免，政府官員與澳洲網球協會（澳網協）之間，以及澳網協跟選手之間的傳達內容並不一致。聯邦官員去年11月的信件指出，過去6個月確診後痊癒，並不能作為可不打疫苗入境的理由；但澳洲傳媒披露的一些信件顯示，衛生部長的幕僚告訴澳網協，澳網舉辦地的維多利亞省政府，有責任評估選手能否取得豁免。到上月2日，維多利亞省衛生廳廳長薩頓（Brett Sutton）致函澳網協，稱「近期（即6個月內）有新冠確診史、能提供適當資料以茲證明者，從海外入境維多利亞省時可豁免強制隔離」。

莫里森政府轉移抗疫民怨視線

《紐時》評論指出，隨着澳洲疫情大爆發，經濟受累，執政聯盟民調落後，總理莫里森在佐高域入境一事上態度強硬，堅持嚴格防疫規定不容例外，是想彰顯公事公辦的法治形象拉票。澳洲國立大學政治學者肯尼（Mark Kenny）表示，聯邦政府其實可以很早就發出明確聲明，令主辦單位和佐高域知道他不可以入境，質疑政府有心借題發揮以爭取最大政治利益。他說：「我相信政府受壓下，要作出廣受歡迎和轉移對聯邦政治注意力的決定（阻止佐高域入境）。」

《紐時》認為，整件事讓許多澳洲人臉上無光，澳洲在處理過程中充斥信息混亂、運作不良與選舉計算，加深外界對澳洲行事紊亂無能的印象。

（紐約時報/德國之聲/中央社）