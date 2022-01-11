佐高域勝訴入境 澳政府擬再出招 移民部長有權再撤簽證 外交風波未平息

佐高域一向反對強制接種新冠疫苗，他原定參加下周一（17日）在墨爾本舉行的澳洲網球公開賽（澳網），但上周三（5日）抵埗後，被澳洲當局以豁免接種入境證據不足為由，取消入境簽證並拘留在隔離酒店。佐高域上訴，案件昨在位於墨爾本的澳洲聯邦巡迴法院審理。法院法官凱利（Anthony Kelly）駁回政府取消簽證的決定，表示因佐高域收到當局有意取消其簽證後，未獲足夠時間跟澳網主辦單位及代表律師聯絡以作充分回應。

法官：這人還要做些什麼？

昨日公開的文本紀錄亦顯示，佐高域及入境部門官員都對何人以什麼理由發出豁免許可感困惑。資料顯示，佐高域一度誤稱由澳洲政府發出豁免文件，與經理人核實後出示澳洲網球協會獨立專家醫學審查小組發出的文件，該小組獲維多利亞省政府獨立專家小組認可。調查人員其後要求佐高域出示聯邦政府發出的許可，佐高域回應稱不理解還要再出示什麼文件，最終被當局扣留。

法官表示，佐高域以上月證實感染新冠病毒為由，尋求並獲發出豁免接種疫苗的許可，而他亦在出發到墨爾本之前，及上周三晚抵埗後出示證明文件，並就此反問：「這人（佐高域）還要做些什麼？」惟他的裁決未有直接談及以「過去6個月曾染疫」為由取得豁免是否有效，澳洲政府正就這一點提出異議。

政府代表律師向法庭表示，移民部長霍克（Alex Hawke）保留運用他的權力，再度取消佐高域簽證，暗示事件還沒正式完結。當局一旦採取有關行動，佐高域將被禁止入境澳洲3年。

記者會避談確診後活動

佐高域的家人昨在貝爾格萊德舉行記者會，其兄弟表示感謝法官的裁決，指對方裁決中立；佐高域的叔父則感謝塞維爾亞總統及總理說服澳洲當局善待佐高域。佐高域家人其後接受記者提問，但被問及佐高域上月16日確診翌日在做什麼時，他們就宣布記者會結束。網上照片顯示佐高域上月確診後，曾沒戴口罩出席多場活動。至於佐高域原定會參與記者會，但最終未有出席，不過他在Twitter貼文並上載在墨爾本球場拍攝的照片，稱感激法官裁決，又表示仍希望參加澳網。

前總理炮轟現政府無能

佐高域入境事件已發酵成政治及外交風波，澳洲總理莫里森上周否認針對佐高域，稱無人可凌駕規則。塞爾維亞總統武契奇則稱，佐高域受到「政治騷擾」及不當對待。澳洲前總理陸克文昨在Twitter批評政府無能，質疑政府若不想讓佐高域入境，為何要批出簽證。

（路透社/法新社）