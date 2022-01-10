失蹤5月 阿富汗「托舉B」與外公團聚

機場外兵荒馬亂 的士司機拾走撫養

在美國大使館任保安的男子艾哈邁迪（Mirza Ali Ahmadi）去年8月19日帶着妻兒，希望登上飛機前往美國。其間，艾哈邁迪夫婦擔心兩個月大的兒子蘇海因（Sohail Ahmadi）被人群擠壓受傷，因此把兒子遞給喀布爾機場圍牆內一名美兵，以為等到他們擠入5米外的機場閘口就能抱回孩子。但塔利班士兵到來一度驅趕人群後退，待艾哈邁迪夫婦與餘下4個孩子在半個小時後可以進入機場時，已找不着小兒子。直至通過路透社去年11月一則報道，發現兒子在29歲的士司機薩菲（Hamid Safi）那邊。

薩菲本身育3女，其亡母一直盼他有個兒子。他表示當天送親人出國，在機場閘口附近地下發現嚎哭的男嬰。他因找不到嬰兒的家人，遂帶男嬰回家照顧，打算若幫不到他找回家人，就會自己撫養他成人。但艾哈邁迪的外父拉扎維稱，薩菲不肯交還外孫，無計可施下向警察舉報薩菲「拐帶」。薩菲一度被拘留，否認拐帶。當地警察經調查和居中調解，最後嬰孩家屬答應付薩菲大約10萬阿富汗尼（約7432港元），作為照顧蘇海因5個月的補償。

薩菲上周六在警員見證下把嬰孩交還拉扎維。拉扎維說薩菲夫婦很捨不得孩子，他很感激他們救了外孫，祝願他們早日生得兒子。艾哈邁迪一家上月初定居密歇根州，希望早日跟兒子團聚。

（路透社）