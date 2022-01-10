土庫曼擬滅「地獄之門」長燃火 總統下令：免損居民健康耗資源

別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）在國營電視台播放的演說中表示，這個人工坑洞影響環境及在附近生活的居民的健康：「我們正失去可以帶來豐厚利潤，能夠用以改善國民生活的珍貴天然資源。」

燃燒數十年 成因說法不一

這個闊約70米，深約20米坑洞的出現原因未明，其中一個說法是在1971年蘇聯時代的一次鑽探行動出錯而形成，而為防當中危險的氣體擴散，鑽探人員決定點火燃盡氣體解決，結果火勢至今仍未熄滅。不過加拿大探險家科羅尼斯（George Kourounis）在2013年調查坑洞深度時發現實際上沒有人知道它如何出現。另有土庫曼地質學家稱坑洞早在1960年代出現，到1980年代才點起火種。

當局過去曾嘗試滅火但未成功，別爾德穆哈梅多夫在2010年亦曾指示專家設法撲滅坑洞的火勢，不過去到2018年他把坑洞重新改名為「卡拉庫姆之光」（Shining of Karakum），翌年又駕駛越野車在坑洞旁疾馳而過。這個坑洞被列為土庫曼必遊景點之一，不過土庫曼近年的旅遊業並沒蓬勃發展，每年遊土庫曼的外國遊客不足一萬人，有輿論認為這可能是別爾德穆哈梅多夫這次下令「關門」的原因。

（BBC/法新社/德國之聲）