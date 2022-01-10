佐高域被揭檢測陽性後無罩活動

佐高域（Novak Djokovic）今次前往墨爾本參加澳洲網球公開賽（澳網）引發的風波未停，其律師團隊前日披露他上月16日檢測陽性，但14天後滿足無症狀條件，今年元旦收到澳洲內政部書面通知確認可免隔離入境。但上述時間點令事件進一步發酵，因從塞爾維亞網球總會的社交平台相片可見，佐高域上月17日在首都貝爾格萊德出席活動頒獎，並跟多名年輕球手合照，其間現場無人戴口罩。

法新社也指佐高域在檢測陽性當天出席塞爾維亞郵政部門為其推出紀念郵票的活動。英國《太陽報》等其他傳媒也揭發佐高域檢測陽性當天前後一直在外活動，例如上月14日出席一項籃球活動，曾擁抱數名球員，部分人後來確診染疫。

澳洲今聆訊 恐3年無法入境

任職新聞集團的澳洲體育記者巴利姆（Todd Balym）在Twitter質疑，佐高域若非說謊在其檢測報告作假，就是樂於冒險把病毒傳染給兒童；《澳洲人報》醫療線主編魯賓遜（Natasha Robinson）則批評佐高域難以置信地不負責任。

澳洲內政部曾要求聆訊押後到周三展開但被法院拒絕，聆訊如期周一繼續。澳洲邊防部表明，被撤銷簽證者或最多3年無法再獲得臨時簽證。

（法新社/路透社/Stuff）