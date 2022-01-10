法逾10萬人示威 反「加辣」抗疫

歐洲上周六多國續有反疫苗示威，其中如奧地利維也納達4萬人，德國漢堡亦有逾1.6萬人。而法國前日的示威以約1.8萬人參與的巴黎集會最大規模，蒙彼利埃（Montpellier）則爆發警民衝突。許多抗議者沒戴口罩，舉着寫有「真相」、「自由」和「不要疫苗通行證」的標語，並模仿馬克龍上周用語，舉標語或喊口號稱要「馬克龍死開」。

馬克龍上周二（4日）指拒打新冠疫苗者未盡公民責任，要使未接種者的生活不勝其煩到終歸肯打針。其言論激怒了不少人，但他到上周五仍堅持其言論。儘管政府發言人昨表示強制命令不是鼓勵民眾接種疫苗的最佳辦法，馬克龍政府已擬於本周六（15日）或之前實施新規定，不再接納陰性的病毒檢測結果，而要民眾證明已接種了最少兩劑疫苗或曾經感染新冠病毒但已康復，才能進入餐廳、酒吧、文娛康樂場所和乘搭長途交通工具。法國國民議會（眾議院）上周四一讀通過該具爭議草案。

在Omicron蔓延下，法國上周六錄得單日新增逾30萬宗個案，另142人死亡，包括支持反疫苗、反控疫措施示威的國議員埃夫拉爾（Jose Evrard）。

英新冠死者突破15萬

另外，英國的新冠死者迄上周六累計150,057宗，是繼美國、巴西、印度、俄羅斯、墨西哥和秘魯，全球第七個超過15萬人死亡的國家。此外，該國迄上周六的一星期約多122.7萬人檢測呈陽性，較之前一周增10.6%，死亡人數就增加了38.3%。

（路透社/半島電視台/BBC）

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