哈薩克添火頭 普京對烏盤算增變數

美國前駐烏克蘭大使、美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）高級主任赫布斯特（John Herbst）認為，俄軍集結只是普京為求在談判達成協議而作出的「巨型虛張聲勢」。他說：「他們想試探拜登政府或歐洲會否感到驚訝……只要拜登政府保持現時的實力，就足以防止普京大舉攻擊烏克蘭，但我不排除俄會發動小規模攻擊。」

同時應付兩危機能力成疑

美國智庫威爾遜中心凱南研究所主任羅揚斯基（Matthew Rojansky）表示，日內瓦會談是為了防止烏克蘭危機惡化，多於要達成重大協議。他認為俄不大可能全面入侵烏克蘭，但不諱言俄軍集結的確存在風險。

前蘇聯加盟共和國哈薩克上周發生反政府示威，以俄軍為首的集體安全條約組織（CSTO）部隊到哈薩克「維和」，有意見認為會影響普京是否侵烏。美國眾議院軍事委員會共和黨籍成員格林（Mark Green）認為俄無力同時應付兩場危機。

不過，前白宮國家安全委員會歐洲與俄羅斯事務高級主任希爾（Fiona Hill）認為，哈薩克動盪可能令普京在烏克蘭「辦點事」的渴望更濃。她說普京可能想通過支持哈薩克總統和貶損烏克蘭的民選總統澤連斯基，來重振他在區內的支配地位。

（法新社/以色列時報）