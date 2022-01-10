美俄今會談 華府先亮「快狠」制裁招 警告一旦侵烏即箝制金融科技軍事

西方與俄羅斯的這輪談判分成3場，第一場在日內瓦舉行，雙方談判代表美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）和俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）昨日先舉行工作晚宴，今日（10日）再召開正式會議。北約今日另外會跟烏克蘭舉行會談，美國會由駐北約大使史密斯（Julie Smith）出席。舍曼明後兩日會轉至比利時布魯塞爾，先跟北約及其成員國、歐盟商討。北約跟俄羅斯周三（12日）在布魯塞爾會談，翌日（14日）則以歐洲安全與合作組織（OSCE）框架舉行會談，俄羅斯和烏克蘭都是歐安組織成員。

美國國務卿布林肯上周五（7日）表明盼優先採取外交斡旋手段。白宮高官前日（8日）再表示，美國擬在日內瓦會議與俄討論彼此限制在區內軍演規模及導彈部署等議題，該官員表明倘若任何承諾都是「對等」，「有些領域……我們認為可能取得進展」。

俄對美所釋信號感「失望」

里亞布科夫昨在會前表明，俄國談判時不會有任何讓步，並稱對目前為止美方釋出的信號感到「失望」。俄方指摘美方堅持要俄單方面妥協，里亞布科夫明言俄方在會談前「不抱樂觀態度」。

美國則接連放風針對俄軍異動的預備制裁方案。《紐約時報》前日報道，拜登政府正和盟友討論針對俄羅斯一旦侵烏的制裁方案，有華府官員首次披露方案細節，強調會是「快而狠」。

金融方面，美國與盟友擬中斷俄羅斯大型金融機構使用全球交易結算平台。美國官員否認禁俄使用SWIFT國際結算系統，但歐洲官員坦言討論過切斷俄與SWIFT關係的方案。

科技方面，彭博社昨引述知情人士報道，拜登政府考慮限制對俄出口敏感技術和電子產品。《紐時》更指制裁擬針對普京最器重兼莫斯科主要財源的航天業和武器工業，實施國防相關高科技產品禁運，可涉及俄製戰機、防空系統、反衛星系統、人工智能和量子電腦等新興科技。美國官員表明還可由商務部作出裁決，禁止向俄出口任何包含美國製造或美國設計電子零件的消費品，適用範圍可遠及歐洲、韓國以至其他使用美國晶片或軟件的外國製造商。

「箭豬戰略」援烏反抗

軍事方面，法新社引述華府官員指，應對手段包括在北約東翼盟友如波蘭和波羅的海三國增兵。美軍參謀長聯席會議主席米利兩周前跟俄總參謀長格拉西莫夫通話時表明，就算俄軍入侵並擊潰烏軍，仍會很快面臨血腥反抗，一如30多年前令蘇聯撤出阿富汗的反抗運動。《紐時》又指華府正制訂名為「箭豬戰略」計劃，從而支援烏克蘭的反抗活動，包括預先部署「刺針」（Stinger）防空導彈之類的武器。

（法新社/路透社/彭博社/紐約時報）