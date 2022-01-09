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捷克‧比卡超陪小朋友接種

【明報專訊】捷克首都布拉格有醫護人員昨日化身成為卡通人物比卡超，在一座大型新型冠狀病毒疫苗接種中心與即將接種的小朋友手拖手，讓他們能夠放鬆心情。

（路透社）

（新冠疫情）

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