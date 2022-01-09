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2022年1月9日星期日
國際新聞
哈薩克前總統親信涉叛國被捕 分析指權鬥浮面 騷亂或納扎爾巴耶夫侄子策劃
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捷克‧比卡超陪小朋友接種
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【明報專訊】捷克首都布拉格有醫護人員昨日化身成為卡通人物比卡超，在一座大型新型冠狀病毒疫苗接種中心與即將接種的小朋友手拖手，讓他們能夠放鬆心情。
（路透社）
（新冠疫情）
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