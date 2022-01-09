不顧執政盟友反對 德總理續推強制接種

目標最快2月底實施

肖爾茨去年11月仍未就任總理時已表示，強制接新冠疫苗是走出疫情的最可靠方法，他上台後縱使面對執政聯盟尤其親商界的自民黨反對該強制令，但他上周五堅稱，強制接種疫苗的計劃仍在進行。肖爾茨已要求國會議員草擬立法強制疫苗令，目標是2月底至3月初推行，但一直進展不大。他上周五與16州首長就收緊防疫措施開會後，重申「若我們最終推行強制疫苗令，那將是好事」，強調所有州首長都支持這一計劃。

雖然德國新冠病例仍在上升，但速度不及美英法等國，自民黨就質疑是否有必要推行疫苗令，來自該黨的司法部長布施曼（Marco Buschmann）就呼籲對廣泛強制接種持觀望態度。國會將於本月下旬首次辯論強制接種疫苗。

奧地利謀下月強制接種

奧地利總理內哈默上周四表示，政府正繼續草擬法案，為2月1日強制國民接種疫苗立法鋪路。他說：「我們需要一起做一切可行的事去避免再次封城。」意大利日前已決定所有50歲或以上國民都要強制接種新冠疫苗。

（法新社）

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