花旗炒拒打針員工 華爾街首例 拜登強制疫苗令受挑戰 最高法院料數日內裁決

聯合航空上月炒200拒打針員工

花旗去年10月已表示，會要求在美國的員工完成接種新冠疫苗作為僱用條件之一，並會評估宗教或醫療等豁免因素，以遵守拜登政府要求所有擁有政府合約的企業員工完成接種疫苗，因為美國政府是「重大」客戶。路透社上周五（7日）引述花旗的最新備忘顯示，1月14日前不接種疫苗的僱員將在月底被開除，並稱未來若他們回心轉意，仍歡迎他們申請其他崗位。報道引述知情人士報道，迄今花旗逾九成僱員已遵守接種規定，且接種比率正「快速上升」。花旗在美國僱有約6.5萬人。

在高傳染力的Omicron變異株肆虐之際，金融業正致力解決讓員工安全重回辦公室工作的問題。花旗是首間嚴格執行接種規定的華爾街大行，其他如高盛、摩根士丹利和摩根大通，則只要求部分未接種疫苗的員工在家工作。不過美國一些大企業已採取「不打針，沒工做」政策，例如Google和美國聯合航空等。聯航總裁柯比稱，上月已解僱了200名拒絕配合強制接種令的員工。

保守派大法官對打針令有保留

強制接種疫苗在全球多國引起很大爭議，美國總統拜登去年10月宣布，員工數目100人或以上的企業必須要求僱員完成接種疫苗，否則要每周作病毒檢測，並在工作場所戴口罩。此舉將影響全國逾8000萬打工仔，原定周一（10日）起實施。該強制令隨即引起多名共和黨州長和商界團體反對，認為是侵犯個人權利及政府濫用權力，入稟法庭嘗試推翻。

最高法院上周五召開緊急聽證會，聽取有關強制企業員工以及護理人員接種疫苗案件的代表律師辯論，焦點集中在負責監管職場安全的聯邦機構職業安全與健康管理局，是否有法律權力可實施如此廣泛的強制疫苗令。目前最高法院保守派和自由派大法官的比例為6對3，3名自由派大法官傾向支持強制接種，認為這可大大減輕染疫風險，首席大法官羅伯茨承認解決疫情迫切，但他與其他保守派大法官均質疑是否應由聯邦當局執行強制疫苗令。自由派大法官布雷耶（Stephen Breyer）反駁商界組織代表律師稱，若強迫接種會導致許多人辭職的說法，指出已接種者發現必須與未接種者一起工作時，更可能會因擔心染疫而辭職。

（路透社/金融時報/法新社）

（新冠疫情）