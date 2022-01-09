文件揭佐高域上月確診 澳曾准免隔離

佐高域一向反對強制接種疫苗，本人也從未透露自己有否接種。他原定參加下周一（17日）展開的澳洲網球公開賽（澳網），但上周三（5日）晚抵埗後被澳洲當局以豁免證據不足為由，取消入境簽證並拘留，面臨被逐出境。佐高域翌日提出上訴，昨日曝光的法庭文件顯示，他是依賴上月檢測曾呈陽性為由，申請到內政部批出疫苗豁免，文件同時指控澳洲政府官員不公平地施壓，在未予機會跟律師正常溝通和先行休息下，逼使佐高域接受簽證被取消的決定。

澳洲總理莫里森上周四表示，聯邦政府警告過主辦澳網的澳洲網球協會，指最近6個月感染過新冠病毒的球手，不會自動歸納入符合入境條件。

塞爾維亞：佐高域被「引誘飛往受辱」

澳洲輿論質疑佐高域獲名人優待才得到疫苗豁免，莫里森如今強調無人可擁特權，但外交風波持續。塞爾維亞政界及輿論大力聲援佐高域，執政聯盟成員社會黨的黨魁兼國會議長達契奇質疑，佐高域正承受「卑鄙的政治騷擾」；外交部聲明則指國內輿論「有強烈印象」認為佐高域是政治遊戲中被違反個人意願的受害者，「被引誘前往澳洲受辱」，敦促堪培拉容許佐高域在較佳設施住宿。

（衛報/ESPN/路透社）