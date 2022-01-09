黑人男子跑步遭槍殺 3白人兇手囚終身

事發在2020年2月23日，黑人男子阿爾伯特（Ahmaud Arbery）在街上慢跑時，被66歲的麥米高（Gregory McMichael）、其35歲兒子特拉維斯（Travis McMichael）及52歲鄰居布賴恩（William Bryan）追上槍殺。3人殺人的過程由布賴恩拍下。在5分鐘長的影片中，該對父子駕駛輕型貨車跟着阿爾伯特，後者多次想迴避，最後貨車攔着他，特拉維斯在距離約6米處舉槍指向阿爾伯特。這段影片於2020年夏天曝光後，引發全美憤慨。3人聲稱懷疑事主是爆竊疑犯，當時作出「公民拘捕」（當時在喬治亞州屬於合法行為），並稱開槍是出於自衛。法官去年11月判3人謀殺、非法禁錮等罪成。

官斥兇手父子冷血 不得假釋

阿爾伯特的家人上周五在判決前指摘3人毫無悔意，要求喬治亞州高等法院法官沃姆斯利（Timothy Walmsley）判以最高刑罰。辯護律師要求法官從寬量刑，稱3人均非蓄意要殺死阿爾伯特。結果，麥米高及特拉維斯被判囚終身，不得假釋；布賴恩被判囚終身，但他沒有直接參與殺人並向當局展示合作態度，法官准他在服刑30年後申請假釋。

法官直言兩父子行兇過程言行冷血，是判處二人最重刑罰的原因之一，「那（影片）是令人不寒而慄、極度不安的一幕」。3人的律師表示將提出上訴。

（法新社/中央社）