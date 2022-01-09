俄軍駐哈國「轉危為機」 克宮增與西方談判籌碼

美卿：俄軍易請難送 俄反擊

布林肯（Antony Blinkin）上周五向記者表示，最近歷史教訓顯示，「當俄羅斯人進了你屋，有時會很難把他們請走」。《紐約時報》指出，30年前蘇聯解體後，俄羅斯曾派兵到摩爾多瓦及格魯吉亞協助處理分離亂局，至今仍在當地駐軍。俄羅斯外交部形容布林肯的言論「一如既往地冒犯」，並稱美國應該反省介入越南和伊拉克的往績。

專家形容，俄羅斯致力將哈薩克騷亂「轉危為機」，增加自己對周邊地區的影響力，打破與西方的均勢局面。莫斯科國立國際關係學院學者蘇奇科夫（Maxim Suchkov）分析指，今次事件令烏克蘭以外的前蘇聯加盟共和國全都倒向了莫斯科。克里姆林宮顧問盧基揚諾夫（Fyodor Lukyanov）則稱哈國示威剛好在與美國談判前爆發，莫斯科介入提醒它有能力在自覺的重要勢力範圍內迅速作出應對。俄方雖稱在哈駐軍只屬暫時性，但政治顧問公司R.Politik創辦人斯坦諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）稱，軍隊長駐哈國對俄羅斯是「一大誘惑」。

俄羅斯副外長里亞布科夫將領導周一的對美談判，他早前形容俄方「過去30年都在後退，而現在終於是時候前進」。但會談前夕俄方亦見謹慎，國際預防危機組織歐洲及中亞項目總監奧利克爾（Olga Oliker）觀察到，未有迹象顯示俄方將哈薩克示威納入談判清單。另有別於過往，俄羅斯國內至今未有將該事件大肆標籤為西方策動的「顏色革命」。

（法新社/路透社/彭博社/紐約時報/外交政策）