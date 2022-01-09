哈薩克前總統親信涉叛國被捕 分析指權鬥浮面 騷亂或納扎爾巴耶夫侄子策劃

哈薩克最高情報機構「國家安全委員會」（KNB）原由馬西莫夫（Karim Massimov）執掌，但後者在上周騷亂後的人事變動中丟官。KNB昨宣布馬西莫夫等多人上周四（6日）被捕，並正對馬西莫夫「犯有叛國罪的事實進行審前調查」。有傳被捕者還包括納扎爾巴耶夫的侄兒阿比什（Samat Abish），但《金融時報》引述KNB聲明指，他仍出任KNB第一副主席，未被免職。

馬西莫夫向來被視為納扎爾巴耶夫的主要親信，曾兩度出任總理，但2016年被調任KNB主席，在國內被視為貶官。馬西莫夫曾被視為總統繼任人選，但《外交家》文章指其維吾爾族血統成為他更上層樓的障礙，最終托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）2019年在納扎爾巴耶夫手上接過總統職位。

前高官稱政府內部叛國賊致騷亂

俄羅斯衛星通訊社引述哈薩克前高官葉爾蒂斯巴耶夫認為，之前示威騷亂的性質是「企圖顛覆國家政權」和「武裝叛亂」，其一原因是有政府高官和執法人員叛國。這名納扎爾巴耶夫前顧問認為，倘若「沒有政府高層、尤其是執法機構的賣國賊」，示威不會變成騷亂。

《紐時》前日引述中亞新聞網站「費爾干納新聞」（Fergana News）總編輯基斯洛夫（Danil Kislov）推測，這次亂局或是托卡耶夫陣營跟納扎爾巴耶夫派系之間「亡命權鬥」所致，事件「完全由當權者一手策劃」，阿拉木圖示威更可能是後者面臨削權的反撲，指阿比什在「策劃騷亂中扮演主要角色」。

納扎爾巴耶夫2019年辭任總統後，仍保留最大實權職位「哈薩克安全委員會」主席，但在上周政治洗牌中被托卡耶夫撤職。

人權組織指有幫派騎劫示威

阿拉木圖人權組織「自由」主任阿蓋柳洛夫（Galym Ageleulov）接受《紐時》訪問時也分享現場見證，他認為原先的和平示威被犯罪幫派所騎劫，指上周三（5日）中午時分，監察示威的警員「突然在市內消失」，街上卻湧現大批年輕男子，他們手持相信搶自警員的防暴盾和頭盔，向市政廳方向前進，沿途焚燒汽車並破壞政府設施。阿蓋柳洛夫相信暴徒是「由黑幫領袖高度組織和管控」。哈薩克內政部前日公布拘捕當地黑幫領袖朱馬格迪耶夫等6人，目擊者指朱馬格迪耶夫在阿拉木圖示威現場發表狂熱演說和煽動暴力。

前總統未露面 秘書稱仍在首都

81歲的納扎爾巴耶夫自亂局爆發至今尚未公開露面，外界盛傳出他已出逃，但其新聞秘書昨日在Twitter稱，納氏仍在首都努爾蘇丹，並跟托卡耶夫保持直接聯繫，又稱納氏呼籲所有人支持托卡耶夫「以應對目前挑戰和確保國家完整」。

（路透社/紐約時報/外交家/俄羅斯衛星通訊社）