再有球手遭取消簽證 澳網賽會被指誤導 稱「曾感染可豁免」 不符聯邦政府規定

內政部長安德魯斯（Karen Andrews）昨受訪說，當局正調查有人未符合澳洲入境要求依然獲准入境參加澳網，澳洲邊防部隊周五晚證實有3宗同類個案。澳洲廣播公司報道，38歲捷克球手沃拉喬娃（Renata Voracova）在墨爾本打過熱身賽後，昨被指以曾經染疫為由申請豁免獲批，被邊防部隊註銷簽證，並且拘留在佐高域正逗留的同一間酒店。捷克外交部表示，沃拉喬娃決定退賽，計劃離境。

捷克選手簽證遭註銷 將退賽離境

佐高域則已委託律師爭取避免遣返，聆訊下周一（10日）繼續，屆時將披露佐高域取得醫療豁免的詳情。

澳洲《世紀報》（The Age）報道，佐高域的醫療豁免理據是他最近6個月曾經染疫。澳洲《先驅太陽報》昨報道，根據澳網賽會去年12月初發給球手的指引顯示，最近6個月曾感染新冠病毒者可得臨時醫療豁免。不過，那並不符合澳洲聯邦政府去年11月下達對入境旅客豁免隔離的要求。另外，總理莫里森周四曾表示聯邦政府警告過澳網協，指最近6個月感染過新冠病毒的球手，不會自動歸納入符合入境條件。

澳網協昨日發表聲明，強調有關資料來源是衛生部長亨特負責的官方旅遊建議網站Smart Traveller。

佐高域家屬批儼如禁錮

佐高域昨在墨爾本一間用作入境覊留的酒店度過東正教聖誕。佐高域家人和塞爾維亞政府均抨擊澳洲政府把這名網球明星當作囚犯般禁錮。

（澳洲世紀報/路透社/BBC/霍士體育）

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