反對派領袖：「維和部隊」或助普京「再造蘇聯」

阿布利亞佐夫（Mukhtar Ablyazov）曾任哈薩克能源部長、銀行主席，創立反對派政黨「民主選擇」（QDT），是前強人總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的主要政敵，2003年流亡海外，現居法國。他周四（6日）接受法新社訪問時指出，這次示威是哈薩克人民首次團結怒吼，「對經濟問題的長年不滿，壓抑住的怨氣終於爆發」。他認為，自1991年蘇聯解體以來一直控制哈薩克的納扎爾巴耶夫政權，將隨着近日的「群眾革命」而「接近窮途末路」，估計快則可能「兩周內一切改變」，否則也只能苟延殘喘多一年。

指「群眾革命」致政權「窮途末路」

納扎爾巴耶夫雖於2019年交權予接班人托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev），但外界認為他仍掌握實權。反政府示威爆發後，納扎爾巴耶夫行蹤成謎，昨日其侄兒阿比什（Samat Abish）也被捕。阿布利亞佐夫指，收到消息指納扎爾巴耶夫位於阿拉木圖的寓所被示威者闖入後，他一家已逃到阿聯酋首都阿布扎比。這消息未被證實。

托卡耶夫引CSTO部隊入境維和，阿布利亞佐夫指那正好配合普京「再造蘇聯」的大計，但認為哈薩克人應視維和部隊為佔領哈薩克的外國部隊，呼籲民眾組織罷工和堵路行動抗議。阿布利亞佐夫接受路透社訪問時，則呼籲西方「加入戰團」，否則「哈薩克會變成白俄羅斯，普京可有條不紊地實行他的重建蘇聯式體系計劃」。

警告哈薩克或變白俄

另外，英國《金融時報》編委會周四發表評論文章，認為哈薩克示威對其他前蘇聯加盟共和國獨裁者來說是一個警號，指出俄羅斯應邀軍事干預哈薩克，雖然可防止在其勢力範圍出現「不聽話」的新政權，但倘若托卡耶夫政府尚存，勢將鎮壓反對派，示威縱使平息，但民怨未消，只會以地下方式繼續發酵。

（法新社/路透社/金融時報）