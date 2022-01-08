哈薩克總統准軍警格殺勿論 局勢緩和 習近平讚哈政府舉措「果斷有力」

哈薩克內政部的聲明稱，全國有26名「武裝罪犯」遭擊斃，逾3000人被捕。另示威開始至今，有18名警員和國民警衛人員被殺。托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）昨日中午在電視演說中表示，日前有多達2萬名「流氓」襲擊最大城市阿拉木圖，破壞政府設施。他表示拒絕與「殺人罪犯」談判，指已下令軍隊及執法部門可隨時開槍。托卡耶夫又感謝俄羅斯、中國和土耳其等國領袖提供協助。他同日較早前透過政府網站稱，「當局已控制情况」，但「恐怖分子仍持武器破壞財產」，強調須繼續「反恐行動」，直至他們「完全消滅」。昨天早上，路透社目擊有裝甲運輸車及軍人出現在前日開火清場的阿拉木圖主要廣場，BBC報道指雖然已沒有示威，但現場仍傳出槍聲。

網上昨流傳示威者提出的4大訴求，包括要求政權更替、每個地區和城市的首長都要透過選舉產生、回到1993年憲法所定政制，以及立刻停止迫害示威者。

CSTO秘書長薩斯（Stanislav Zas）周四（6日）表示，目前有2500名維和部隊人員被派往哈薩克，並將視情勢進展決定會否增兵。CSTO當中俄羅斯及白俄先頭部隊早在前天已到達現場，至昨日更多俄軍部隊飛抵並控制阿拉木圖機場。CSTO其餘成員國塔吉克、吉爾吉斯和亞美尼亞亦有派兵援哈。俄羅斯國防部表示，部署哈薩克的CSTO部隊將由俄羅斯上將謝爾久科夫（Andrey Serdyukov）指揮，他是2014年俄軍接管克里米亞的指揮官。

薩斯稱，CSTO部隊將只在哈國駐留「幾天至數星期」，直到哈國毋須外國協助也能穩定並控制局面便會全部撤走，而部隊兩大職責是與哈國合作，防衛重要政府機構和戰略設施，並協助維持治安。薩斯警告，一旦守護的地方遭到攻擊，部隊可用武器還擊。亞美尼亞作為CSTO輪任主席國，其總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）強調組織是在集體應對針對哈薩克的「外部干預」。

華府質疑CSTO軍援合法性

全球多國高度關注哈薩克局勢。美國期望哈薩克解釋為何向CSTO邀請軍援，並質疑該行為的性質是否符合國際法。國務院發言人普賴斯（Ned Price）認為哈國政府「軍事資源充足，能夠自保」。他強調華府將密切注視是否有外國軍隊侵佔或接管哈國設施。

聯合國籲釋放和平示威者

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利，則警告俄羅斯的干預或將使哈國再次「陷入應當避免的局面」。聯合國人權事務高級專員巴切萊特認為使用實彈等致命武力應為最後手段，她又呼籲當局釋放和平示威者。俄羅斯外交部表示作為盟友，應當支持哈國政府。中國國家主席習近平向托卡耶夫發電口信，讚對方「在關鍵時刻果斷採取有力舉措，迅速平息事態」，並堅決反對外部勢力在哈薩克製造動盪、策動「顏色革命」。

（路透社/法新社/俄新社/新華社/環球時報）