澳撤佐高域疫苗豁免 掀外交風波 塞爾維亞總統批不當對待 澳總理：無人有特權

據澳洲入境簽證要求，必須完成接種新冠疫苗或有醫療豁免。前年曾表示反對強制接種疫苗的佐高域（Novak Djokovic），前晚在墨爾本機場被澳洲邊防部人員扣留問話，數小時後送往墨爾本一間用作入境覊留的酒店。澳洲邊防部稱，佐高域無法提供證據支持其豁免，不符合入境要求，因此撤銷其簽證。佐高域昨就撤銷簽證提出上訴，法官將案押後至下周一再訊，佐高域暫毋須被逐出境，但要繼續留在酒店。

等候上訴 佐高域暫住隔離酒店

事件觸發外交風波。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）否認針對佐高域，稱「規則就是規則，無人能凌駕」。不過，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）在社交網站發文說，他已和佐高域通電話，告訴對方「全塞爾維亞都挺你，有關單位正採取所有手段，確保這名世界第一的網球選手遭受的不當對待盡早結束」。他昨又稱，佐高域是政治獵巫行動的受害者。佐高域的父親表示，兒子被關在一個有警察守衛的房間內。莫里森昨說塞爾維亞駐澳洲大使館「已提出交涉」。

澳洲網球協會和墨爾本所在的維多利亞省政府早前向佐高域發出醫療豁免，讓他毋須接種新冠疫苗仍可入境參加澳洲網球公開賽。澳網協和維省官員周三表示，佐高域是少數數名獲醫療豁免的參賽者之一，強調申請醫療豁免均為匿名、且由兩個獨立的小組嚴格審核，不會有特殊待遇。澳網協沒透露佐高域有否接種疫苗。不過，佐高域2020年4月在新冠疫苗還未面世時已表明反對強制接種方獲准旅遊和比賽等。他2020年6月曾感染新冠病毒。

澳洲網球公開賽總監泰利（Craig Tiley）曾解釋，申請醫療豁免的理由包括曾對疫苗有不良反應、近期動過手術、心肌炎或過去6個月曾確診。佐高域的申請豁免理由未有公開。不過莫里森昨說，幾周前已告知澳網協，「近期曾確診」不能作為申請豁免理由。

佐高域早前獲「疫苗豁免」參賽，已在澳洲引發「優待名人」、「雙重標準」等爭議，英國廣播公司（BBC）指出，慮及澳洲幾個月後將舉行聯邦大選，莫里森取消佐高域簽證的決定或能令國民滿意。莫里森周三表示，是否批准佐高域入境，由維省決定，但不到一天他改口，說沒有人能凌駕規例。路透社稱，佐高域的命運關係到莫里森的保守派政府與維省省長安德魯斯（Daniel Andrews）左派政府之間的政治角力。

拿度：打針就可打球

澳網於本月17日開鑼。將參賽的西班牙網球名將拿度，昨對佐高域被拒入境感到可惜，但同時指對方「幾個月前已知那些條件」，說「只要球手打針就可參加澳網打球」。

（路透社/BBC/澳洲廣播公司/衛報）