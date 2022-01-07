拜登斥特朗普不服輸 「如架刀威脅民主」

賀錦麗率先發言，指當日騷亂一方面反映民主的力量在於法治，而其脆弱性則在於民眾若不提高警惕和捍衛，民主將難以站穩。

拜登隨後發言，將當日暴徒行為歸咎於特朗普：「我們的歷史上首次有總統不僅輸掉選舉，更試圖阻止權力和平交接，因有暴徒闖入國會大樓。」拜登續批評特朗普對大選創作並散播一系列謊言，稱因為對方重視權力多於原則、認為個人利益較國家利益重要，並認為他那受傷的自尊較民主及憲法更重要。

拜登稱儘管93名參議員、特朗普的司法部長、副總統及一眾官員都稱特朗普輸掉選舉，但特朗普仍不接受自己落敗。拜登批評叛亂者及特朗普的行為「不美國」。

特朗普反擊：轉移施政失敗視線

特朗普在2020年11月總統大選敗予拜登後多番指摘選舉舞弊，去年1月6日特朗普於國會確認結果前到橢圓形草坪向支持者發表演說，數千名支持者其後闖入國會大樓及議員辦公室，企圖阻止國會確認拜登勝出大選。騷亂期間特朗普曾在Twitter呼籲支持者「回家」並再斥選舉舞弊。《衛報》稱即使舞弊指控一再被反駁，現仍有逾四成美國人不相信拜登合法贏得選舉。

特朗普昨日形容拜登演說是一場「政治戲劇」，批評拜登利用他的名字進一步分化美國，他指拜登是要轉移公眾對其「（施政）徹底失敗」的注意力。

（衛報/法新社/路透社）