訪問：普京有底氣 北京防反華

哈薩克變天難改與俄關係

即使莫斯科對哈國局勢的最壞情况已作好預算，但孫超群提醒，普京或會憂慮示威可能蔓延至俄羅斯境內。他表示哈薩克屬俄語文化圈，多俄裔人口，示威者反貪腐的訴求亦容易引起俄羅斯國民共鳴。孫超群又認為哈國局勢若進一步失控，多少會影響到莫斯科在當地及中亞地區的戰略部署。政治軍事上，俄哈同為上海合作組織及「集安組織」成員國，俄羅斯亦在哈國境內租用「拜科努爾太空發射場」等設施及土地作戰略用途。至於經貿方面，俄哈兩國亦緊密往來，俄國是哈薩克最大的進口來源國。

而對歐美來說，哈薩克地理位置相對較遠，孫超群認為他們未必會如對烏克蘭或白俄羅斯般重視今次事件，或會容忍俄羅斯及其盟友適當以軍事回應。孫同時指出，哈國示威由液化石油氣價格問題所引爆，實際上亦與歐美油氣企業長年以低價尋租，剝削所聘工人不無關係。

中國方面，孫超群認為北京對今次哈薩克示威的關注，與前年吉爾吉斯政變差別不大，主要憂慮示威會連帶反華情緒，影響中資企業在當地的投資項目和員工安全。

中國「一帶一路」倡議與哈國「光明之路」新經濟政策深度對接，近年兩國加強在油氣輸送、鐵路運輸、化工等多方面合作，今次示威亦可能影響相關項目的前景。

明報記者 洪明超