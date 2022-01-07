經年困頓失業貪腐 民怨大爆發

納扎爾巴耶夫成眾矢之的

社交網站周三流傳片段，阿拉木圖市附近城鎮的示威群眾企圖拉倒一尊納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）塑像，他們高喊的不再是「國民領袖」，而是「老頭子，滾」。在西部產油重鎮扎瑙津（Zhanaozen），一名示威者說：「納扎爾巴耶夫和他的家族壟斷所有行業，由銀行業到燃氣。示威是抗議貪污。」她續說：「一切由燃氣價格上漲而起，但示威真正原因是民生凋敝、物價上漲、失業、貪污。」

哈薩克的社會不平等和貧富差距問題，因新冠疫情肆虐而加劇。納扎爾巴耶夫往往成為眾矢之的。納扎爾巴耶夫在蘇聯解體後，於1991年當選為獨立後的哈薩克斯坦第一任總統。儘管外界一直質疑該國選舉的公正性，但沒有對他的四次連任造成任何阻攔。雖然他 2019年主動宣布辭職，將權力交予現任總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev），但評論認為他繼續在幕後掌握實權，對內政外交政策繼續具有重大影響。

他任內注重經濟改革，但同時被批評拒絕民主化進程，鎮壓異見者，縱容貪腐，侵犯人權，同時推崇個人崇拜。民怨日增加上缺乏真正民主，政府措施又與民眾訴求脫節，結果一直醞釀爆發的民憤，乘着政府今年取消液化石油氣價格限制引發的燃料價格飈升，大舉宣泄而出。

(衛報/紐約時報)