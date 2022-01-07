哈薩克流血清場 俄出兵「維和」 示威蔓延全國數十死 兩警疑遭斬首

【明報專訊】中亞國家哈薩克周日因液化石油氣價格急升觸發的全國反政府示威持續，在最大城市阿拉木圖昨有清場行動，有示威者被殺及警員疑遭斬首。警方表示，安全部隊殺死數十名夜間企圖闖入警局大樓的示威者。總統托卡耶夫周三晚稱，已尋求俄羅斯領導的軍事聯盟「集體安全條約組織」（CSTO）協助平亂，以打擊「在外國受訓的恐怖主義匪徒」。CSTO昨已派出維和部隊到哈薩克「穩定局勢」。同時，托卡耶夫宣布解除前總統納扎爾巴耶夫的國家安全委員會主席職務，圖緩解示威者的憤怒。
歸咎「外國受訓恐怖主義匪徒」
托卡耶夫周三晚宣布已要求CSTO協助控制國內局勢，他批評今次騷亂是在外國受訓的「恐怖主義匪徒」所為，昨再稱恐怖分子奪取建築物、基建設施和武器，並與安全部隊戰鬥。CSTO是由俄羅斯、白俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克6國組成的軍事聯盟。若成員國安全或穩定受到威脅，組織就會提供協助。
俄羅斯一批傘兵昨已抵達哈薩克。CSTO稱，今次部隊主要任務是保護哈薩克重要的國家和軍事設施，並協助執法人員穩定局勢。俄羅斯國會獨聯體事務委員會主席卡拉什尼科夫（Leonid Kalashnikov）稱只要「哈薩克總統需要他們」，部隊會一直留在當地。不過，CSTO秘書處稱，維和部隊並非無限期派駐哈薩克。
俄傘兵抵境 「有需要可長留」
哈薩克政府因取消許多民眾用於汽車燃料的液化石油氣（LPG）價格上限，導致LPG格價升了一倍，示威周日最初在依賴LPG的曼吉斯套州（Mangystau）開始，隨後蔓延至多市，且示威已擴至反政府腐敗及威權統治，其中將不滿矛頭指向前總統納扎爾巴耶夫。執政近30年的納扎爾巴耶夫雖在2019年卸任總統，但他欽點接班人，並仍大權在握，包括擔任國家安全會主席。網上影片可見，示威者在阿拉木圖州首府塔爾迪庫爾幹（Taldykorgan）試圖拉倒一座納扎爾巴耶夫銅像。為平息民憤，托卡耶夫周三解除納扎爾巴耶夫的國家安全會主席一職，改由自己接管該委員會。
行政大樓警局襲擊者「被剿滅」
不過抗議並未停止，政府周三宣布全國進入緊急狀態，實施宵禁及禁止大型集會。在最大城市阿拉木圖，示威者當日闖入機場，航班取消，官員稱當局隨後已驅散示威者。阿拉木圖警方發言人昨表示，周三晚有極端分子試圖襲擊行政大樓及阿拉木圖市警局，數十名襲擊者被剿滅。當局昨在阿拉木圖主要廣場清場，塔斯社引述目擊者稱，士兵在向示威者及汽車開槍。示威應對指揮部消息稱，兩名殉職警員疑遭斬首。當局將矛頭直指阿拉木圖的反政府「武裝分子」，稱他們「有恐怖意圖」。
當局稱，截至昨日全國共有748名警察及安全部隊人員在騷亂中受傷，18人死亡，但未有公布示威者傷亡數字。官員稱，逾1000人在騷亂中受傷，近400人住院。俄羅斯衛星通訊社報稱，警方拘捕了2000名示威者。
佔全球逾四成產量 鈾價升近8%
哈薩克出產的鈾佔全球總產量逾40%。核能產業市場調查公司UxC的數據紀錄，鈾的市場交易價周三（5日）一度高達每磅45.25美元，比之前一天升近8%。
這個長期政治穩定的中亞國家突然陷入數十年來最大危機，引起中俄等周邊國家及歐美關注。美國國務卿布林肯昨強調全力支持哈國憲政及媒體自由，呼籲各方尋求和平方案解決危機。白宮發言人普薩基周三在記者會強調美國非哈薩克騷亂黑手，指這是俄羅斯慣用的虛假信息伎倆。隨着俄羅斯派兵入哈薩克，歐盟昨敦促俄羅斯尊重哈薩克主權和獨立。
（金融時報/BBC/衛報）
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