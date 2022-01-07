哈薩克流血清場 俄出兵「維和」 示威蔓延全國數十死 兩警疑遭斬首

歸咎「外國受訓恐怖主義匪徒」

托卡耶夫周三晚宣布已要求CSTO協助控制國內局勢，他批評今次騷亂是在外國受訓的「恐怖主義匪徒」所為，昨再稱恐怖分子奪取建築物、基建設施和武器，並與安全部隊戰鬥。CSTO是由俄羅斯、白俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克6國組成的軍事聯盟。若成員國安全或穩定受到威脅，組織就會提供協助。

俄羅斯一批傘兵昨已抵達哈薩克。CSTO稱，今次部隊主要任務是保護哈薩克重要的國家和軍事設施，並協助執法人員穩定局勢。俄羅斯國會獨聯體事務委員會主席卡拉什尼科夫（Leonid Kalashnikov）稱只要「哈薩克總統需要他們」，部隊會一直留在當地。不過，CSTO秘書處稱，維和部隊並非無限期派駐哈薩克。

俄傘兵抵境 「有需要可長留」

哈薩克政府因取消許多民眾用於汽車燃料的液化石油氣（LPG）價格上限，導致LPG格價升了一倍，示威周日最初在依賴LPG的曼吉斯套州（Mangystau）開始，隨後蔓延至多市，且示威已擴至反政府腐敗及威權統治，其中將不滿矛頭指向前總統納扎爾巴耶夫。執政近30年的納扎爾巴耶夫雖在2019年卸任總統，但他欽點接班人，並仍大權在握，包括擔任國家安全會主席。網上影片可見，示威者在阿拉木圖州首府塔爾迪庫爾幹（Taldykorgan）試圖拉倒一座納扎爾巴耶夫銅像。為平息民憤，托卡耶夫周三解除納扎爾巴耶夫的國家安全會主席一職，改由自己接管該委員會。

行政大樓警局襲擊者「被剿滅」

不過抗議並未停止，政府周三宣布全國進入緊急狀態，實施宵禁及禁止大型集會。在最大城市阿拉木圖，示威者當日闖入機場，航班取消，官員稱當局隨後已驅散示威者。阿拉木圖警方發言人昨表示，周三晚有極端分子試圖襲擊行政大樓及阿拉木圖市警局，數十名襲擊者被剿滅。當局昨在阿拉木圖主要廣場清場，塔斯社引述目擊者稱，士兵在向示威者及汽車開槍。示威應對指揮部消息稱，兩名殉職警員疑遭斬首。當局將矛頭直指阿拉木圖的反政府「武裝分子」，稱他們「有恐怖意圖」。

當局稱，截至昨日全國共有748名警察及安全部隊人員在騷亂中受傷，18人死亡，但未有公布示威者傷亡數字。官員稱，逾1000人在騷亂中受傷，近400人住院。俄羅斯衛星通訊社報稱，警方拘捕了2000名示威者。

佔全球逾四成產量 鈾價升近8%

哈薩克出產的鈾佔全球總產量逾40%。核能產業市場調查公司UxC的數據紀錄，鈾的市場交易價周三（5日）一度高達每磅45.25美元，比之前一天升近8%。

這個長期政治穩定的中亞國家突然陷入數十年來最大危機，引起中俄等周邊國家及歐美關注。美國國務卿布林肯昨強調全力支持哈國憲政及媒體自由，呼籲各方尋求和平方案解決危機。白宮發言人普薩基周三在記者會強調美國非哈薩克騷亂黑手，指這是俄羅斯慣用的虛假信息伎倆。隨着俄羅斯派兵入哈薩克，歐盟昨敦促俄羅斯尊重哈薩克主權和獨立。

（金融時報/BBC/衛報）