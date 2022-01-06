朝試射導彈 無阻韓對話決心

文在寅同日赴跨境鐵路動工禮

韓國聯合參謀本部表示，朝鮮在周三上午約8時10分朝東海發射疑似導彈，並落入海中，韓軍正與美國共同分析導彈種類等細節。日本防相岸信夫稱，朝鮮發射的可能是彈道導彈，飛行了約500公里。聯合國安理會決議案禁止朝鮮發射任何彈道導彈及核試。朝鮮對上一次試射導彈是去年10月19日試射新型潛射導彈，距昨日78天。朝鮮領導人金正恩在去年除夕發表講話時，雖未提及核武、美國及韓國致力重啟談判，但強調必須繼續加強軍事力量，以應對國際不穩局勢。

韓國總統文在寅昨沒出席國家安全保障會議（NSC）緊急會議商討朝鮮射導彈，而是親臨江原道高城郡，出席東海線江陵至豬津鐵路建設項目動工儀式，強調韓朝跨境鐵路的重要性，為韓朝經濟合作奠定基礎。文在寅在儀式上說，「我們絕不能放棄對話的希望」，「只要韓朝共同努力建立互信，和平有一天會實現」。路透社指出，朝鮮發射導彈，突顯文在寅希望5月任期結束前實現外交突破所面對的挑戰。

（韓聯社/路透社）