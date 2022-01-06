英單日確診破20萬 倫敦呈見頂迹象

英國周二通報單日新增確診病例達218,724宗，新增48人病歿。在野工黨昨表示黨魁施紀賢（Keir Starmer）確診，正自我隔離。不過在上月Omicron個案急升的倫敦，疫情現有見頂迹象。到周二，倫敦的新增確診個案已較上月22日的近2.8萬宗高峰下跌了20%，近日入院人數增長率跌至單位數，最低為本月1日的1%。倫敦帝國學院流行病學權威專家弗格森（Neil Ferguson）認為，倫敦18至50歲群組感染率已見頂。

儘管英國單日新增病例再破紀錄，但首相約翰遜周二表示，希望英格蘭可以不必進一步收緊防疫措施而度過Omicron疫情，會繼續推行目前的「B計劃」。他宣布關鍵行業如食品加工、運輸及邊境部隊的人員，下周一起須每日接受病毒檢測，涉及約10萬人。

以色列研究：第四針後抗體增5倍

因應Omicron而率先推第四針新冠疫苗的以色列，總理貝內特周二援引初步研究結果表示，接種第四針新冠疫苗一周後，接種者體內的抗體增加約5倍，指出結果讓人確信第四針疫苗是安全、能有效增強抗體。

（金融時報/BBC/新華社）