「不打針不能好過」 法總統粗言捱轟

法國政府正尋求推動國會立法，從本月15日起只准接種疫苗者參與文化活動、進食肆和搭長途火車等，但反對派周一聯手阻止國會通過立法。馬克龍接受《巴黎人報》（Le Parisien）訪問時說：「我真的很想激死他們（拒絕接種者）。我們會繼續這麼做，直到最後，這就是（抗疫）策略。」他補充說，這意味着「盡可能限制他們的社交生活活動」，「我不會送（未接種疫苗者）到監獄。我們要告訴他們：從1月15日起，你們將不可再去食肆、不可再去咖啡店喝杯咖啡、不可再上劇院、不可再去戲院。」

反對派批措辭過分 不配做總統

反對派批評馬克龍的嚴厲措辭太過分。右派共和黨參議院領袖雷塔約（Bruno Retailleau）說：「即使面臨再大的衛生緊急事件，也不容說出這樣的話……我們可以鼓勵人們接種疫苗，但毋須侮辱任何人或加以刺激讓他們變得激進。」料與馬克龍在稍後大選爭奪總統一職的極右領袖馬林勒龐，亦稱一名總統不應說那些話，「馬克龍不配做總統」。

國會停「疫苗通行證」立法辯論

國會原定周三早上繼續辯論「疫苗通行證」立法，但多個政黨議員表明不滿馬克龍的言論，有人直言不能支持「煩擾法國人」的法例。該辯論環節主席表示，由於現場氣氛未能達到「鎮靜的工作環境條件」，因此決定暫停辯論。

另外，參與牛津-阿斯利康疫苗研發的英國疫苗接種和免疫聯合委員會主席和牛津疫苗小組總監波拉德（Andrew Pollard）周二（4日）表示，不可能要全球人類每半年接種一次新冠疫苗，因為在財政上無法維持，各國應重點向脆弱一群接種，亦因此不應將疫苗接種年齡下限降低至12歲。

（BBC/CNN/法新社/中央社）