日媒：日研「軌道炮」抗中俄朝

「無定向」磁力推動炮彈

高超音速武器飛行速度最少達音速5倍，且不會像彈道導彈般有固定飛行軌迹，因此傳統攔截系統無法應付。目前，中國、俄羅斯、美國和朝鮮據報都正在研發這種武器，俄羅斯已表明計劃在今年部署。報道稱，日本政府高層視高超音速導彈為下一代武器，認為國家必須緊急強化軍備回應，特別是針對中國。

報道引述消息人士稱，防衛省正將焦點放在軌道炮（railgun）技術，它利用電流和磁場互相作用產生巨大推力推動截擊器，截擊器的飛行速度高達每秒2公里，研究時甚至達到每秒2.3公里，較傳統炮彈的每秒1.7公里高，亦可連續發射，其體積細小也有利隱身。在與較長程導彈配合下，這套新一代防禦系統將為日本提供多層截擊能力。

報道引述制訂政策的消息人士稱，日本研發的軌道炮系統並不是要用來截擊導彈，而是用來震懾其他國家不要先發動襲擊。當局在2022財政年度預算中撥出65億日圓（約4.36億港元）作為研發軍用軌道炮原型設備，期望可在2026年正式部署。

（日經亞洲/外交家）