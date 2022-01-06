國會山莊騷亂後周年 拜登「揭真相」

去年1月6日數千名特朗普支持者闖入國會大樓及議員辦公室，企圖阻止國會確認拜登勝出大選，與執法人員爆發激烈衝突，共造成包括國會警察在內5人死亡，逾百名執法人員受傷，4名負責保護國會的警員事後自殺。騷亂後，特朗普、其共和黨同僚及右翼傳媒人士一直淡化攻擊，形容為非暴力抗爭或歸咎於極右分子。眾議院去年成立委員會調查騷亂，但至今未有定案，多人仍在逃。

國會今辦祈禱等紀念活動

事隔一年，國會將有一系列活動，包括議員發言和祈禱，其中重頭戲是拜登與副總統賀錦麗早上到國會雕像廳發表演說，紀念他稱為「美國史上其中最黑暗的一天」。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周二說：「總統周四將講述事件的真相，而非一些人後來所散播的謊言，以及事件對法治和我們民主治理體系構成的危害。」普薩基稱，拜登也會表揚當日騷亂現場警察的表現。

共和黨「勸退」特朗普演說

特朗普原定在拜登演說後數小時舉行記者會，法新社指他會再度鼓吹「大選勝利被竊取」的說法，但他周二發聲明表示，鑑於「眾議院調查委員會和傳媒存在偏見和不誠實」，因此取消記招，並改於本月15日在亞利桑那州的集會上討論一些「重要議題」。

多名共和黨參議員事前表明反對特朗普舉行記招，西弗吉尼亞州聯邦參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）周二說：「我想這取決於他會說什麼，但初步假設這將是具挑釁聲明，我認為這不是一個好主意。」美國網媒Axios報道，特朗普盟友、共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）日前私下敦促特朗普取消記招，並於過去的周末向特朗普表示，「舉行記者會可能很危險……最好仍是專注選舉改革」。Axios指出，特朗普與共和黨國會領袖之間就如何處理國會山莊騷亂一周年的問題分歧擴大，特朗普想採取進攻，但國會領袖希望只譴責騷亂者，避免批評特朗普或將責任歸咎於他，並迅速轉向攻擊民主黨處理有關國會山莊騷亂的調查。

社會撕裂未癒 兩黨對立明顯

近日多項民調顯示，民眾對國會山莊騷亂定性和特朗普角色仍有分歧，兩黨民眾對立情况明顯。美國廣播公司周日發表民調顯示，52%共和黨人認為襲擊是保衛民主，45%是威脅民主，民主黨人則有96%認為是威脅民主；58%認為特朗普要負很大或較多責任，41%認為他沒責任或只少許責任。

麻省大學上周公布的調查顯示，三分之二民主黨人形容騷亂者是「暴徒」或「白人民族主義者」，62%共和黨人則稱他們只是「示威者」。哥倫比亞廣播公司周日的民調顯示，85%民主黨人認為騷亂是「叛亂」（insurrection），但只有21%共和黨人如此認為。

華盛頓的執法部門和聯邦當局正加強保安應對騷亂一周年。國土安全部長馬約卡斯周二稱，其部門正「高度警惕，因我們處於高度威脅水平」。

（路透社/衛報/CNN/Axios/國會山莊報）