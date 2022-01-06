哈薩克燃料加價掀示威 內閣總辭首都緊急狀態

不滿前總統「老人政治」操控

哈薩克西部地區大多數民眾駕車所用的液化石油氣價格，在數天內上升一倍，觸發扎瑙津（Zhanaozen）民眾抗議，政府雖然宣布將液化石油氣價格，限制在最高每公升50哈薩克堅戈（約0.89港元），但未能緩和扎瑙津及產油省份曼吉斯套州（Mangystau）首府阿克套（Aktau）的示威。其他地方也爆發示威，民眾主要不滿專制政權長期缺乏問責。《衛報》報道，哈薩克大部分地區流動網絡及短訊程式服務中斷。

最大城政府大樓失守 多地宵禁

網上周二有片段顯示，數千名在阿克套市中心紮營過夜的示威者被警察包圍。在全國最大城市阿拉木圖（Almaty），網上影片可見市中心周二晚有大批防暴警察及多輛人群管理車輛，法新社稱示威者大叫反政府口號，包括針對仍具影響力的前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev），高喊「老人滾出去」。現場估計有約5000人，警方放催淚氣體及閃光彈驅散，有警車起火。

直至昨日，阿拉木圖示威漸趨失控，示威者闖入市長辦公室。法新社記者稱，警方雖發射閃光彈及催淚氣體嘗試驅散數千示威者，亦未能阻止他們進入市長辦公大樓，示威者中有人手持從警員身上搶來的警棍和盾牌。法新社記者看到有身穿警察制服的男子把盾牌和頭盔扔到一旁並擁抱示威者。社交網影片顯示，阿拉木圖市長辦公室及鄰近的檢察官辦公室起火，附近亦聽到槍聲。阿拉木圖警察首長昨稱，極端和激進分子襲擊500名平民，並洗劫數百間店舖。

總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）周二晚發表講話，表示任何呼籲攻擊政府建築物的言論均屬非法，又在Twitter貼文，把抗議活動歸咎於有人尋求打擊社會穩定和團結。托卡耶夫昨宣布曼吉斯套州及阿拉木圖進入緊急狀態，為期兩周，並實施晚上11時至翌晨7時宵禁；阿拉木圖街頭昨有裝甲車戒備。在公布緊急狀態令後不久，托卡耶夫接受總理馬明內閣總辭，並委任第一副總理斯邁洛夫（Alikhan Smailov）暫代總理一職，又委任新一任國家安全委員會副主席，接替納扎爾巴耶夫的侄兒阿比什（Samat Abish）。

哈薩克自脫離蘇聯獨立30年來，吸引千億美元外資投入石油與金屬產業。今次示威動搖哈薩克長期政治穩定的形象，也是至今對納扎爾巴耶夫建立的政權最大威脅，現年81歲的納扎爾巴耶夫由1989年執政至2019年卸任，之後由他欽點的托卡耶夫繼任總統，但納扎爾巴耶夫續以國家安全委員會主席及「國家領導人」掌握權力。

總統托卡耶夫昨表示，已接任國家安全委員會主席一職。

俄促和平解決 勿外部干預

俄羅斯外交部昨敦促這個前蘇聯加盟共和國以「對話」解決危機，「我們支持在法律及憲法框架內，透過對話及和平方法解決所有問題，而非通過街頭騷亂和違法行為」。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，哈薩克能解決自己的問題，重要是沒有外部干預。

哈薩克是中國重要鄰邦。中國駐哈薩克使領館昨提醒在哈中國公民減少不必要外出，做好安全防護措施。

（衛報/法新社）