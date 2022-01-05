反疫苗暴力化 法議員收死亡恐嚇 極右鼓動 德意澳洲現針對警察醫護政客個案

左派警告抗疫催生「極權社會」

法國目前允許民眾出示新冠疫苗接種證明或病毒檢測陰性證明，作為進入餐廳、戲院或乘坐長途公共交通工具等場所的條件，但新法案將只容許已接種者進入這些場所，對那些偽造證明者會加強懲罰至最高入獄5年和罰款7.5萬歐元（約66萬港元），而被發現沒有嚴格檢查證明的處所也要面對更嚴重後果。國民議會（下議院）周一展開辯論，強硬左派國會議員梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）說，新法案將允許警方以外的人也能檢查身分證明，恐製造出一個「極權、專制社會」。不過，目前多個政黨都支持這項法案，國民議會預計最快會在周二表決通過法案，再過參議院（上議院）一關後，可望於本月15日生效。

法國會辯論推「疫苗護照」

法案激怒不少反對接種疫苗的民眾，部分國會議員更因此遭恐嚇和襲擊。一名執政共和前進黨國會議員的車房上周遭人縱火，旁邊牆上還有疑似反疫苗者的塗鴉。共和前進黨國會議員巴洛（Barbara Bessot Ballot）說，有52名國會議員收到威脅要殺害他們的信息，那些信息稱這些議員「攻擊我們的自由」。她在Twitter上說：「不能容許這些死亡威脅，必須嚴懲。」其黨友國會議員布朗-皮韋（Yael Braun-Pivet）亦說：「我們不會屈服，那關乎我們的民主。」

衛生部長韋朗（Olivier Veran）嚴斥那些反疫苗者「自私」，說：「這項法案目的並非約束自由……而是拯救生命。」內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，部分議員表示遭受死亡威脅，警方將加強保護。

法國人一向比鄰國對疫苗抱持更懷疑態度，去年夏天法國開始實施健康通行證措施時，就有大批民眾集會反對。現時法國的新冠疫苗覆蓋率是歐盟最高之一，12歲以上人口91%已接種。

反疫苗者針對政客作出死亡威嚇的情况並不是法國獨有，過去一年全球多地都有類似個案，部分甚至由鼓吹暴力到有落實計劃（見表），相信不少涉及極右組織參與。德國警方上月搗破一個企圖刺殺支持接種疫苗的薩克森州州長克雷奇默的計劃，拘捕6人。意大利警方去年11月亦搜查多名反疫苗者的住所，這些人在網上討論區鼓吹其他人對總理、警察、醫生和記者等作「勞役」和對「與獨裁者合謀者」施以暴力，包括「吊頸」和「開槍」。澳洲近期的反抗疫示威中，亦有人形容維多利亞省相當於納粹德國政府，要吊死總督安德魯斯，部分示威者亦呼籲暴力對待其他支持接種的政客。

（路透社/法新社/中央社）

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