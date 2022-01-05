「富豪淫媒」和解協議公開 安德魯有望甩身

法庭周一公開朱弗雷（Virginia Giuffre）和愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）2009年達成的和解協議，朱弗雷2009年收取50萬美元（390萬港元），同意撤銷對愛潑斯坦的民事訴訟，並同意不控告「其他潛在被告」。

朱弗雷宣稱愛潑斯坦將她「借出」，與他富有且有權勢的友人發生性關係，其中包括安德魯，但安德魯一再否認指控。朱弗雷去年8月向紐約南區聯邦地區法院提出民事訴訟，指安德魯通過愛潑斯坦及其拍檔、英國名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）穿針引線，於2001年3次性侵犯當年僅17歲的她（當時她名為Virginia Roberts）。根據美國法律是未成年人。現年61歲的安德魯沒有面臨刑事指控。

沒點名 但允不起訴「潛在被告」

和解協議沒有點名安德魯，但提及朱弗雷會免除「潛在被告」任何在美國法律行動，包括索償訴訟。安德魯的代表律師認為，和解協議將使安德魯免除法律訴訟，在昨日的口頭辯論中援引該協議，要求法官卡普蘭（Lewis Kaplan）駁回朱弗雷對安德魯的訴訟。朱弗雷的律師一直堅持和解協議與對安德魯的民事訴訟無關，主張性侵案必須繼續審訊。

英國《獨立報》昨報道性侵案進展時指出，朱弗雷和愛潑斯坦的和解協議適用範圍廣泛，令對安德魯的性侵訴訟可能被駁回，但朱弗雷的律師也可能會提出上訴。報道以「安德魯王子可能毋須再出汗」為題，因為朱弗雷曾指安德魯在性交時「多汗」，但安德魯2019年接受英國廣播公司（BBC）訪問時曾稱因參與福克蘭群島戰役時服用腎上腺素，有「無汗症」後遺症，惟安德魯的律師未有提供相關醫療文件作為證明。

（法新社/獨立報）