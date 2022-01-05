「弄假至成真」矽谷潛規則受批判

霍姆斯「賣夢」說服投資者

所謂的「弄假直至成真」，意指先吹噓意念以吸引資本，直至實現目標。霍姆斯正是這「矽谷潛規則」的奉行者。「弄假直至成真」條件之一是推銷者要有說服投資者相信其夢想的能力，霍姆斯確實予人信心滿滿的印象，亦善於兜售其「革新診斷法」夢想。

在矽谷，欺詐與奉行「弄假直至成真」規律只有一線之差，對投資者來說，分清騙徒和革新者是永恆的難題。

高科技風險投資資本家麥克納米（Roger McNamee）指出，Theranos案預警矽谷出現獎勵促銷員和壞蛋的文化轉移。他指出，矽谷盛行的保密和說謊文化，令Theranos的技術得以在未經分析下蒙混過關。

保密文化成掩蓋醜聞煙幕

在矽谷，知識產權受到嚴密保護，但保密文化也可以成為掩蓋醜聞的煙幕，尤其當員工和投資者也不懂或了解不到技術細節之時，Theranos就是一例，每當記者、投資者、政治人問起其滴血驗病技術時，Theranos只答是秘密，不能詳加解釋。

初創企業界因不想員工帶着意念蟬過別枝，故也流行保密協議（NDA），不過矽谷的保密文化不利「吹哨者」。Theranos倒閉後，前員工面臨龐大壓力要收回負面的公開言論或保持緘默。法律團體Foxglove的克賴德（Cori Crider）說這情况在矽容並不罕見，指企業會用恐嚇手段令員工自以為無權提出合法議題。

霍姆斯被捕後，「弄假直至成真」、保密文化、NDA等矽谷文化仍在。這種模式既可能繼續孕育高價值兼具創意的企業，但亦可構成下一宗Theranos案的要素。

（BBC）