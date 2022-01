「弄假至成真」矽谷潛規則受批判

【明報專訊】《華爾街日報》報道指出,Theranos案是對矽谷初創企業「弄假直至成真」(fake it until you make it)文化的審判。「弄假直至成真」被視為矽谷創業潛規則,有分析指雖然Theranos創辦人霍姆斯(Elizabeth Holmes)被捕,但「弄假直至成真」文化依然存在,或為下一宗Theranos案埋下伏線。