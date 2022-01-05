「女版喬布斯」詐騙罪成 最高囚80年 標榜「滴血驗百病」吸金數億美元 被踢爆不實

經過近4個月審訊，加州聯邦法院的陪審團周一裁定霍姆斯（Elizabeth Holmes）一項串謀詐騙投資者及3項電信欺詐罪成，4項罪名不成立，包括欺騙患者支付Theranos檢測費用等，另外3項與散戶有關的罪行，陪審團未能達成共識。身穿灰色套裝出庭的霍爾姆斯，聽到裁決後表情鎮定。判決日期未定，每項罪最高可各判囚20年，但估計她獲刑較輕，且各罪刑期可能同時執行。霍爾姆斯拒絕認罪，預計會上訴。

史丹福輟學生 獲大亨注資

2003年，年僅19歲的霍姆斯從史丹福大學輟學後成立Theranos，聲稱公司研發出一款迷你驗血儀器，只須從手指上取幾滴血就可檢測出數百種疾病，較傳統驗血技術便宜及快速。公司成功集資數億美元，傳媒大亨梅鐸、甲骨文創辦人埃里森及後來成為國防部長的馬蒂斯都是投資者，兩名前國務卿舒爾茨及基辛格也被吸引加入董事局。霍姆斯迅即成為矽谷成功女企業家象徵，公司估值曾達90億美元，常穿黑色高領毛衣的她當時被形容為「女版喬布斯」。

不過《華爾街日報》2015年偵查報道揭發，Theranos驗血儀器有瑕疵及檢驗結果不準確，報道引述公司前員工稱，只有一小部分的檢測是使用自己公司的技術，其他都是依靠外部的傳統實驗室儀器檢驗病人血液。醜聞爆出後，Theranos終在2018年倒閉，霍姆斯被政府控告誤導投資者及病人。

傳統儀器驗血謊稱自家技術

審訊焦點落在霍姆斯是否刻意詐騙投資者。檢方傳召近30名證人，包括Theranos前僱員、商業伙伴及投資者，以證明霍姆斯明知自己向投資者推銷的產品是騙局，但仍大力吹噓以集資。檢察官指出，Theranos秘密地依賴西門子公司製造的傳統儀器來替病人驗血，霍姆斯更將輝瑞等大藥廠的商標印在發給公司投資者的文件，但這些藥廠從未表示支持該公司的技術。多名實驗室主官作證稱，他們曾告訴霍姆斯，Theranos驗血技術有缺陷，卻被指示要淡化這些憂慮，與此同時，霍姆斯向投資者宣稱該技術正按計劃實行。Theranos前員工埃麗卡‧張（Erika Cheung）向陪審團稱，公司驗血儀器經常無法通過品質控制測試，檢測失敗率高且員工會篡改數據，令有關設備能繼續運作。有投資者作證稱，霍姆斯作出連串誤導聲明，包括聲稱美國軍方也使用Theranos儀器。檢察官在結案陳辭說：「她（霍姆斯）選擇欺詐而非接受生意失敗。她選擇不誠實對待投資者及病人。這種選擇不僅是無情，而且是犯罪行為。」

認營運錯誤 不認存心欺騙

霍姆斯承認Theranos營運有錯誤，但堅稱從未故意欺騙病人或投資者，又稱Theranos實驗室主管監督測試品質。辯方嘗試塑造霍姆斯為認真企業家，想創造出能改變世界的技術，只是她未能兌現承諾，律師團隊還試圖將責任推給Theranos其他人，包括公司前營運總監、霍姆斯前男友巴瓦尼（Ramesh Balwani）。霍姆斯指控巴瓦尼利用當時兩人的親密關係操控她，甚至施以精神虐待及性侵。巴瓦尼現面對同類欺詐控罪，預計下月展開審訊。

（華盛頓郵報/BBC/金融時報/路透社）