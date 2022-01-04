助證人類源自非洲 名學者Richard Leakey逝世

【明報專訊】肯尼亞著名古人類學家兼保育人士利基（Richard Leakey）周日（2日）辭世，享年77歲。他未到30歲就因腎病而接受器官移植，又患有皮膚癌、肝病和失去一雙小腿，但仍全力投入考古、打擊非法狩獵和反貪等工作。他所發掘出的古人類化石，協助印證人類源起非洲。
考古之餘致力保護野生動物
利基生於1944年12月19日，父母是知名考古學及人類學家。未接受過專業考古訓練的利基，靠從父母偷師和自學，在23歲時獲美國國家地理學會資助，在圖爾卡納湖一帶展開考古發掘研究。結果其團隊發現一批有助了解人類演化史的「能人」、「直立人」頭骨，尤以1984年出土的一副約有160萬年歷史、幾乎完整的「直立人」骨骼化石最為重要，世稱「圖爾卡納少年」（Turkana Boy）。
他也致力保護環境與野生動物，1989年任肯尼亞野生動物署長，負責打擊非法狩獵犀牛角和象牙。上任不久，即公開焚燒檢獲的12噸象牙以示割掉的象牙「毫無價值」，反對全球象牙合法交易，又落實武裝反盜獵及必要時槍擊非法狩獵者。
利基一直聲稱性命受到威脅。1993年一次可疑的飛機意外中，他失去小腿，繼而從政。他曾任在野「方舟黨」秘書長及國會議員，後獲委任為民政官員專責打擊貪污、重建公共服務名聲。踏入千禧年，轉任國際反貪組織「透明國際」、聯合國「拯救大猩猩項目」發言人。
（法新社/彭博社）
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