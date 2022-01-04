黑客重創英國防學院 整個網絡系統重建 近一年未修復

在天空新聞周日（2日）出街的訪問中，學院前院長斯特林格稱黑客攻擊事件，由負責管理國防學院資訊科技設備的外判公司Serco的承包商發現有不尋常活動而揭發，學院隨即注意到或受敵對國家的網絡攻擊。斯特林格指黑客的攻擊造成嚴重影響，情况後來受控，但工作人員要花無比心力，讓學院繼續運作及找出後備方案，「資訊科技人員要利用常規互聯網等後備方案令課程能夠繼續」。

英國國防學院（Defense Academy）一年教授約2.8萬名軍官、外交人員及公務員。由於新冠疫情期間課程改為網上授課，而資訊科技設備需時檢查及重建，而工作尚未完成，因此教師及學生的課堂大受影響。

涉事者身分未明

斯特林格憂慮黑客嘗試利用國防學院作為後門，以滲透到國防部資訊科技系統更多秘密部分，但認為網絡間諜未能達到目的，指事件未有影響學院以外的系統，學院的網絡亦沒儲存特別敏感的資訊。他亦表示不清楚涉事者身分，指中國、俄羅斯、伊朗或朝鮮有能力發動相關攻擊，「可能是當中任何一個國家，亦可能只是有人嘗試找出勒索軟件的攻擊漏洞……一個真正的犯罪組織」。

天空新聞報道指國防部轄下電腦科技部門展開調查，但沒公開過任何調查發現。英國情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）轄下國家網絡安全中心亦有注意這次黑客攻擊事件。英國國防部則回應稱去年3月得悉發生影響國防學院資訊科技設備的事件，表示當局隨即行動，而更廣泛的國防部網絡沒受影響，學院的教學工作繼續。

（衛報/英國天空新聞）