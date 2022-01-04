蘇丹總理「無力救國」辭職 軍方勢專政

哈姆杜克在電視講話表示，蘇丹正處在「危及國家存亡的危險轉捩點」，他已盡力阻止國家「陷入災難」， 但政治力量的分裂、過渡進程中軍方和文人組成部分之間的衝突，使他「儘管盡了一切努力希望達成共識……但仍未能成功」，因此決定辭職，「給予其他人領導國家，並完成過渡至文人、民主國家的機會」，同時呼籲各方對話，並制訂達成民主轉型的路線圖。

軍方去年10月底發動政變並一度軟禁哈姆杜克，翌月軍方領袖布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）跟哈姆杜克簽訂分權協議，讓後者復職和重新任命技術官僚入閣，但協議未清楚交代新文人政府擁有多少權力，惹來民眾不滿，抗議哈姆杜克遭軍方鐵腕箝制，要求軍方徹底交權。哈姆杜克請辭前不久又有數千人在首都示威，軍方鎮壓導致兩死。

（BBC/法新社）