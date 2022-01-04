加東不明腦病 年輕患者恐逾百

該名任職紐賓士域省兩所衛生機構之一「活力（Vitalite）健康網絡」的「吹哨人」，向《衛報》披露不明病症個案正在增加，過往沒健康問題的年輕人會突然出現體重急降、失眠、幻覺、思考困難和行動不便等症狀。

暴瘦幻覺思考困難行動不便

報道指出，一名男子在出現癡呆及運動失調症狀後，其妻後來亦開始失眠、肌肉萎縮、癡呆和有幻覺。一名30多歲女子無法說話，需以喉管餵食，一名照顧她的20多歲護理學生近期亦出現神經功能衰退症狀。另一個案中，一名年輕母親體重短期內急跌近60磅，出現失眠和幻覺，大腦成像顯示有晚期萎縮迹象。

紐賓士域省監督委員會本月會就48宗個案發表報告。當地官員去年10月試圖緩減民眾憂慮，稱有8個相關死亡病例實際是死於其他疾病，又指流行病學報告指沒有已知食物、行為或環境顯著證據可解釋該疾病。但有熟悉個案的專家質疑說法，因年輕人患神經系統疾病十分罕見，因判斷涉及腦部的疾病並不容易，可能要患者死後檢驗腦組織才找到真相。爆料人表明環境問題或者致病成因，公開事件旨在向外示警。《衛報》引述相關文件指，其一「疑兇」是在自然界可見的神經毒素BMAA，但仍待省政府下令測試。

（衛報）