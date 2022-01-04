疫情巨債夾擊 斯里蘭卡年內恐破產

11.1%通脹 民眾勒緊褲頭

世界銀行估計，自爆疫以來，近2200萬人口的斯里蘭卡，有50萬人落入貧窮線以下，令滅貧進度倒退5年。去年11月，該國通脹率達11.1%新高，物價高漲令原本有餘裕的家庭也難以溫飽。儘管政府已宣布進入經濟緊急狀態，賦予軍方權力確保米和糖等必需品依政府定價出售，但仍未能緩解民眾苦况。在首都任職司機的帕拉納加瑪（Anurudda Paranagama）要多打一份工去負擔不斷上升的食物開支和車貸，但付水電費和食物支出後就沒有餘錢，現時一家每日只吃兩餐。

斯里蘭卡旅遊業收入原佔GDP逾一成，但疫情導致全國估計廿萬旅遊從業員失業。另一迫切問題是巨額外債，特別是積欠中國逾50億美元（約390億港元），去年又因財困向北京再借10億美元（約78億港元），目前正分期償還。未來12個月，斯國政府及私人部門將須償還73億美元（約569.4億港元）的國內外債務，外匯儲備去年11月僅剩10年來新低的16億美元（約124.8億港元）。當局表示盼每月向伊朗每月輸出價值500萬美元的茶葉代替還款，以保留急需的現金。

當地反對派議員兼經濟學家席爾瓦（Harsha de Silva）最近稱，政府今年2至10月須償還48億美元（約374.4億港元）外債，到明年1月外匯儲備將跌至負4.37億美元，「國家將徹底破產」。央行前副行長維杰瓦德納警告國家面臨巨大債務違約風險，恐釀災難經濟後果。

（衛報）

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