Twitter封殺屢播新冠錯資訊美議員

共和黨女將 撐大選舞弊陰謀論

Twitter發言人表示，公司表明多次違反新冠疫情假資訊政策者，就會被永久停用帳戶，但沒具體說明格林發表了什麼違例內容。不過格林在疫情期間，多次發表關於新冠疫苗和健康風險的錯誤信息而被停用帳號。按Twitter政策，每多一次違例，就會延長停用時間。去年8月，格林發文稱新冠疫苗不能減緩病毒傳播，反對食品及藥物管理局（FDA）批准使用疫苗，這是她第四度違規，被Twitter罰停用帳戶一周。她到上周六（1日）第5度違規，聲稱現時美國因接種疫苗導致極多人死亡的情况已被忽視，終被永久停用帳戶。但她另一以議員身分註冊、較少發帖的官方帳號仍能使用。

格林周日在Telegram回應，抨擊Twitter是「美國敵人」，不能處理真相，「沒關係，我將向美國證明，我們不需要它們，是時候要擊敗我們的敵人」。格林起初是極右陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon）支持者，惹來爭議後割席，她擁護前總統特朗普，支持特朗普聲稱2020年大選舞弊的陰謀論。右翼一直抨擊Twitter審查保守派聲音，尤其是去年1月國會山莊騷亂促使Twitter永久封鎖特朗普帳戶之後。

（法新社/彭博社）

（新冠疫情）