Omicron來去匆 多國盼成免疫契機 研究證對肺部損害較小 重症死亡未同升

以南非為例 美「海嘯」後勢回落

美國上周五新增44萬宗新冠個案，較去年2月高峰時多20萬宗。福奇（Anthony Fauci）周日表示，美國現時正面對新冠個案幾乎垂直上升的情况，形容現時疫情是「海嘯」，但高峰期可能僅數周。他指出，去年11月首先爆發Omicron疫情的南非，確診數字很快到頂，並以差不多相同速度地快速回落。他又說，英國甚至美國的初步數據均顯示，Omicron個案出現重症的情况較少，這都為疫情改善帶來希望。美國近期的新冠入院和死亡率，都遠低於去年疫情高峰。福奇認為，現時是時候將焦點從確診人數轉移至重症和死亡個案數字，因為很多確診個案都是沒有病徵或症狀輕微，特別是已接種疫苗者。

福奇表示，由於Omicron病例激增，聯邦衛生官員正考慮新增方針，要求無症狀感染者除須隔離5天，病毒檢測也需呈陰性才可解除隔離。根據上月發布的指引，染疫者若不再出現症狀，隔離期即可從原本的10天縮短至5天，之後5天則須在周圍有人時戴上口罩。但不少衛生專家批評，上述方針未將病毒抗原測試陰性納入解除隔離的條件。

以色列法國有信心終結疫情

以色列周日決定為60歲以上人士和醫護人員接種第四劑新冠疫苗加強劑。該國衛生部總幹事阿什（Nachman Ash）表示，新一波疫情將令確診人數大增，但這正是國家達至群體免疫前要付出的代價。專家估計，以色列本月底前將有400萬人感染新冠病毒。法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）周日亦表示，相信當地目前第五波疫情可能是最後一波。周一起法國完成接種者的新冠病毒檢測若呈陽性，隔離期將由原本的10天縮至7天，若能提出陰性檢測證明，則在5天後結束隔離。衛生部表示，更改規定是「權衡利弊」，確保控制疫情的同時維持社會經濟生活。

至於每日新增確診人數超過3萬的澳洲，總理莫里森表示，由於Omicron是不一樣的變異株，因此確診數字已非關注重點，他稱即使新增確診人數攀升，澳洲都不會再封城，現時最重要的是醫療體系要如何應付當前衝擊。

此外，近日歐美6項新研究揭示Omicron傳染力較高和導致重症和死亡比例較低的原因，是這種變異株傾向感染喉部多於肺部，在上呼吸道複製能力較高的同時，對肺部破壞較輕微。

據Our World In Data數據，截至上月27日，Omicron是南非（佔94％）、英國（佔61％）的主流確診病毒株，Delta則仍是美國（佔57％）和法國（佔88％）的主流確診病毒株。

美防長確診 居家隔離5天

另外，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周日表示確診新冠，有輕微症狀，未來5天會在家隔離。他稱，上月21日曾會見總統拜登，距出現症狀逾一星期。奧斯汀去年10月已接種疫苗加強劑。

（法新社/路透社/BBC/衛報）

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