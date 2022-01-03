指Omicron無處不在 美專家：抗疫措施失效

約翰斯科普金斯大學統計顯示，美國上周五錄得的七天平均日增病例達破紀錄的38.6萬宗，是之前一周的兩倍。布朗大學公共衛生學院急症科教授拉內（Megan Ranney）上周五向美國有線新聞網絡（CNN）表示：「Omicron確實無處不在。」她坦言擔心本月美國經濟會因為感染人數多而停擺。

6呎距離未夠 鬆戴口罩已出事

CNN醫療分析員雷尼爾（Jonathan Reiner）上周五說，Omicron傳染性異常的強，之前的抗疫措施可能都不再有效。他說：「疫情之初，我們學會如果在感染者6呎範圍內，或與他們接觸多過15分鐘，暴露於病毒的風險相當高，但這些規則已不再有效。這是傳播力超強的病毒。」雷尼爾指出，現在就算短暫的接觸也可導致感染。他說，如果口罩戴得鬆、曾快速拉下口罩，或進入過曾有人咳嗽的升降機，都可以感染。

美航運醫院缺人 大學延網課

這一波疫情對美國民生的影響陸續浮現。許多機師、機組人員等因染疫無法上班，或因為接觸到感染者必須隔離，導致人手荒，引發美國空中交通大亂，加上由於部分地區天氣惡劣，令情况雪上加霜。根據追蹤網站FlightAware，元旦日美國2749班機取消，佔全球近60%，昨天再有最少1933班機取消。

醫療服務隨着確診人數增加而再度受壓。馬里蘭州多間醫療中心啟動緊急應變計劃，包括馬里蘭大學首都地區衛生中心。該中心上周五發聲明表示，確診個案驟增，令中心的人手短缺問題更顯嚴重。俄亥俄州長德萬（Mike DeWine）上周三動用約1250國民警衛協助人手短缺的醫院。

隨着聖誕新年假期後復課，Omicron的高傳染力為學校重開帶來挑戰，有校區採取應變措施。「亞特蘭大公立學校」（(APS）校區上周六宣布所有學校以網上方式運作直至周五（7日），下周一才恢復面授課堂。杜克大學（Duke University）表示，由於非常多學生和教職員確診，因此延長遙距授課多一周。

英格蘭中學生須戴口罩上課

大西洋彼岸的英國是疫情最嚴重的歐洲國家之一，已有14.9萬人染疫病歿，上周六新增近16.3萬人確診。英國學校在下學期維持面授課堂，但政府昨宣布，英格蘭中學學生上課要戴口罩。

（CNN/BBC）

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