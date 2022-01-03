圖圖「水化」殮葬 貫徹環保

「氫氧化鉀」強鹼溶屍

圖圖生前要求葬禮一切從簡，僅由家人親屬攜帶簡單花束參與，選購最便宜的棺木。遺體方面，圖圖希望以環保方式殮葬。BBC上周五（12月31日）率先報道，圖圖的遺體經水化方式處理後，將安放在開普敦聖喬治大教堂的講壇後方。

圖圖紀念基金會網站形容，圖圖過往致力從事保護地球的活動，對抗即將到來的氣候變化。聖喬治大教堂座堂主任牧師威德爾（Michael Weeder）表示，圖圖生前「立志成為一名環保鬥士」。

水化正式名稱為「鹼性水解」（alkaline hydrolysis），將屍體放置在圓筒形的高壓金屬容器內，加入利用水和氫氧化鉀等強鹼物質製成的溶液，以平均170 ℃溫度加熱浸泡約3小時，其間除骨頭以外，其餘身體部分將全被分解成液狀。溶液其後排放棄置，而剩下的骨頭易被碎成粉狀，可交還家屬。

相比火葬，水化產生的碳排放低最少35%，過程中亦較少消耗能源和造成污染，因此被認為環保。水化原只被用作處理實驗室或屠房動物遺骸，過去10年美國等多個西方國家相繼將其應用於人類殮葬，但有個別宗教派別禁止或抨擊水化殮葬，指其不尊重遺體。

（BBC/衛報/法新社）