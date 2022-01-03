國會山莊騷亂近一周年 美民眾贊同暴力抗政府比率新高

防疫過嚴權利被剝奪成原因

民調是在上月17至19日所做，有1101名美國成年人受訪，34%受訪者表示認為有時以暴力對抗政府合理（見圖），《華郵》指這比率都高於哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞及《紐約時報》分別在2015年及2010年訪問中有相同答案的23%及16%。受訪者認為「暴力對抗政府有時合理」的原因包括過嚴的防疫限制、少數族裔選民權利被剝奪，和美國民眾受壓迫。

對有關暴力對抗政府是否合理的問題上，2015年的訪問結果沒明顯黨派分歧，但今次《華郵》民調顯示有40%共和黨人及41%政黨立場獨立的人表示認同，民主黨人認同的比率則有23%。調查亦發現男性、年輕成年人及有大學學歷人士就暴力對抗政府的接受程度較高，有關取態在族裔上亦有分別，如40%美國白人認同暴力對抗政府有時合理，但黑人的認同比率僅18%。

75歲婦人盧卡斯（Beverly Lucas）作為共和黨人，她有投票支持特朗普，雖對看到有穿着印有「讓美國再次偉大」服飾人士闖入國會大樓的影像感震驚，但亦未排除若沒可行非暴力手段時，認同使用暴力的可能性。至於29歲黑人女子兼民主黨人阿特金斯（Taylor Atkins）亦認同，在當權者利用職位壓迫民眾時，拿起武器對抗政府屬合理。

《華郵》指民眾認為暴力對抗政府合理的比率增加，或與訪問方式有關：過去民調均以電話訪問方式完成，新的民調則主要以網上方式完成，有研究曾表示民眾在自我完成的民調較願意表達不受社會歡迎的意見。

（華盛頓郵報）