性侵案關鍵審訊 安德魯爵位危 美法官令今公開和解協議 後決定是否續受理

約克公爵安德魯王子是英女王的次子，王位第9順位繼承人。他過去與2019年7月在覊留期間自縊身亡的美國「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），及愛潑斯坦的英國名媛拍檔馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）關係密切。而由馬克斯韋爾提供予權貴泄慾的一名女子朱弗雷（Virginia Giuffre），多年來受訪指控安德魯涉案，去年8月終於向曼哈頓的紐約南區聯邦地區法院入稟民事訴訟，正式指控安德魯王子通過愛潑斯坦、馬克斯韋爾穿針引線，於2001年3次性侵犯當年僅17歲的她，爭取未有公開金額的一筆賠償。馬克斯韋爾上周四因兒童性交易在紐約被定罪，跟本案雖無直接關繫，但令安德魯壓力大增。

英國《太陽報》引述消息人士說，開庭前48小時對安德魯和英國王室來說「絕對至關重要」。如果他能在接受審訊前就駁回訴訟，將是「巨大勝利」。

官着提交安德魯「不出汗」醫療證明

法官卡普蘭（Lewis Kaplan）已立令最快周一，公開一份2009年和解協議。朱弗雷一方稱，愛潑斯坦以該文件規限她不得向安德魯等一系列接受服務的名人提出法律行動。卡普蘭上周五又簽發書面命令，要求安德魯的律師團「必須」於朱弗雷8月入稟時所定時限，於今年7月14日之前提交一切涉案文件，包括辯方要提交證明安德魯「無汗、少汗或無法出汗」的醫療文件。原告指安德魯性交時「多汗」，安德魯受訪時則曾稱有「不出汗」的毛病。

安德魯的律師團堅稱這宗訴訟子虛烏有。他們曾提出上述和解協議牽涉與本案無關人士為由，申請不公開而被否決。他們又於上周二（12月28日）向法院提出，朱弗雷法定居所是澳洲而非美國，主張不能在美國聯邦法院控告英國公民，還要求原告人就此參加兩小時的口頭取證（deposition）及提供「大量」證明文件。不過法官指出原告人已承諾交文件證明其法定居於美國科羅拉多州母親家兼有當地投票權，否決了辯方要求。原告一方又稱，現已有6名控方證人。他們質疑辯方藉以拖延遞交證據甚至阻止審訊，使安德魯逃躲罪責。

恐遭停用「約克公爵」銜頭撤軍職

應安德魯一方要求，控辯雙方今晨將作視像口頭辯論。另聯邦法院定於周二開庭研究該否受理案件。如果案件沒有被駁回，可能於今年9月至12月之間開審。昨日《星期日泰晤士報》報道，宮內侍臣在研究此案敗訴時，褫奪或叫安德魯王子停用「約克公爵」銜頭。《星期日人民報》（Sunday People）引述國防消息人士報道，軍方亦將叫安德魯辭去9個軍職。

61歲的安德魯2019年因與愛潑斯坦相熟，捲入性侵嫌疑，多家企業與慈善組織紛與之割席，他亦辭去了王室職務。有王室公務在身的安德魯原本每年可獲母親英女王撥款32.3萬美元（約252萬港元），另有2.6萬美元（約20萬港元）的海軍退休金；他個人財產估計總達4500萬美元（約3.5億港元）。

（BBC/ABC/衛報/彭博社）