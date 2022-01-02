各國領袖新年籲打針抗Omicron

馬克龍稱2022年將走出大流行

法國總統馬克龍在除夕演說承認Omicron令疫情逆轉，未來數周處境艱難，但強調只要國民大規模接種疫苗就能迎刃而解，克服疫情並維持經濟活動，「儘管挑戰在眼前，法國比兩年前強得多……2022年可以是我們走出大流行的一年」。

英國首相約翰遜則稱，無論今後會面對什麼挑戰，但肯定2021年除夕境况，相對2020年封城3個月仍是「好到無得比」。他強調藉着接種疫苗及其加強劑，英格蘭得以在Omicron感染個案增加下仍能開新年派對，鼓勵國民接種疫苗，使「2022年都是你我所有人快樂的新一年」。德國新總理肖爾茨敦促國民齊心協力，2022年戰勝新冠，承諾政府會作出「迅速而果斷」的應對。

美國總統拜登則鼓勵國民稱：「無論挑戰有多艱巨，障礙有多高，我們總能克服。這種病毒雖然難搞，但是我們更頑強。」俄羅斯總統普京則指最重要是人民團結克服過去一年的所有挑戰。

世界衛生組織總幹事譚德塞上周四在新年聲明表示，全球現有許多抗疫工具，疫情可望今年內結束，但再次警告部分國家須摒棄狹隘民族主義心態和停止囤積疫苗，強調只要不公平持續，「病毒會以我們不能防止或預測的方法變異」的風險便愈高。

（綜合報道）