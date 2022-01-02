金正恩除夕講話 產糧罕有成重點 未提美國核武 料留談判轉圜餘地

朝鮮陷糧食危機 金正恩認「生死攸關鬥爭」

朝鮮中央電台等官方傳媒昨報道，上月27日至31日舉行的八屆四中全會，為過去一年作總結，並2022年策劃新的發展方針。身兼勞動黨總書記及國務委員長的金正恩在除夕日發表講話，承認過去一年形勢嚴峻，為了國家、人民和後代，須「果斷地展開必須取得成功的殊死戰」。他表明解決人民溫飽和住屋需要為重要工作，要掌握天氣預測能力預防天災，確保農業生產穩定，及以緊急防疫產業為首要國家產業。朝鮮夏季受颱風引發的豪雨和洪水侵襲，大批農地遭淹沒，加劇糧食供應緊張的問題。金正恩近期外表明顯消瘦，韓國情報部門估計是面對執政以來最大國家窘境下的「克制表現」。聯合國世界糧食計劃署稱，朝鮮封關抗疫後，一切糧食援助工作幾已停頓，全國有約四成人口營養不良。

金正恩今年是連續第三年沒有發表新年文告，改在跨年前後召開勞動黨中委會全體會議，順道發表重要講話。他自2011年底繼承大權，2013年起所發表錄音或錄影的元旦文告或中委會會議決定，被視為透視朝鮮之後一年重要政策路線的渠道。

韓專家：外交高官與會 有談對美韓政策僅未公開

這次講話另一矚目之處在於金正恩隻字未提核武、洲際導彈或任何有關武器研發的具體內容，也沒有談及美國，只有一次講到南北關係。韓國世宗研究所朝鮮研究中心主任張成長表示，講話沒有涉及外交，顯示「朝鮮未準備好跟韓、美接觸」。韓國國家安全戰略研究院（INSS）則指，從統戰部長金英哲、外務相李善權等負責外交的官員與會，可見「分明議論過對美、對韓政策」，只是沒有公開。INSS相信，朝鮮正面臨內外交窘的不利環境，避談外交國防等內容可增加今後政策的選擇空間。

然而，韓國經濟社會研究院外交安全中心主任申範澈（譯音）分析指，金正恩今年講話的最大變化是刪去「自力更新」口號，反映「對國政運營失去自信心」。

（法新社/Newsis/民族報/韓聯社）