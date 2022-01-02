特稿：滯港難民板球隊 盼打破歧視 助成員走出藥癮抑鬱 建立社區連結

47歲的哈金德（Harjinder，化名）來自南亞，原跟板球無緣。​​他稱在家鄉是個金匠，一次與人衝突，間接得罪地方政客，曾遭對方人馬持槍挾走，報警求助反遭誣告罪名。萬念俱灰下，他與妻子匆匆在2014年抵港，卻面對另一番波折。

香港並非《難民公約》締約方，港府堅持不予任何人庇護或核實任何人為難民。他們可向入境處提出「免遣返聲請」，但不被視為「尋求庇護者」，聲請獲確立就會被轉介聯合國難民署，由後者確認難民身分並安排前往第三國。據入境處數據，2009年底至2021年9月處理的2.4萬宗酷刑或免遣返聲請中，僅272宗獲確立，比例被指是發達地區最低之一。

生活靠援助 尋求庇護者：想自力更生

除了確立率低，聲請人等待期間不得在港工作，只有部分聲請確立者可向入境處申請酌情批准接受僱傭工作，其餘大多數人只能依賴國際社會服務社（ISSHK）援助，取得每月1200元食物津貼、1500元住屋津貼和300元水電煤雜費津貼，在物價高昂的香港難以應付所需，有人鋌而走險從事非法工作。哈金德慨嘆整個難民群體被標籤為罪犯，比起津貼，他們更渴求工作許可自力更生。

哈金德後來遇到小10歲的同鄉​​本傑明（Benjamin，化名），後者當時已參與其他板球隊，兩人一拍即合。本傑明稱因業務在家鄉受迫害，逃到鄉下仍遭跟蹤，終與妻女穿着睡衣漏夜逃亡，2015年抵港。眼看家鄉母親記憶力衰退，逐漸不記得他，他在港「只能打板球解憂」，以此為精神寄託。

兩人自言算幸運，很快接觸到不同非牟利組織，助他們融入社區，但許多尋求庇護者到埗時沒被告知這些機會，因無法工作和沒閒錢搭車，只能待在劏房等無所事事，加上過去創傷和無期等待，不少人患上抑鬱甚至濫藥。​​本傑明和哈金德想到自立板球隊連結尋求庇護者和難民，2018年組成「亞洲聯合板球會」（AUCC），成員來自印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富汗等南亞國家，團隊曾助個別成員擺脫抑鬱和濫藥。

二人表示在巴士坐下時鄰座立即離開是等閒事，本傑明深信​​社會歧視終將改變，但需要時間，「這就是為何我們開始玩板球，讓社會看見我們」。

缺裝備場地 長遠盼爭更多贊助

AUCC成立之初缺乏資源，難以應付昂貴的板球裝備，幸有板球店東主提供優惠，更豪言讓他們有錢再付款。球隊去年贏得香港板球挑戰聯賽​​丙組冠軍，今季晉升乙組，憑表現獲球衣贊助。聯合國難民署高級保護主任、香港辦事處主管索菲利（Philip Thorpe）曾觀賽，他稱難民生活因流離失所變得破碎，體育可助他們重建生活、重新開始。

AUCC目前仍面對找不到練習場地等難題，還須爭取更多贊助維持營運。滯港多年的本傑明終有一日或要離港，但他希望「人們至少記得，有來自南亞的難民開始了一隊板球隊」。

明報記者 陳籽穎