轟華「自己囤積逼人放棄」 美前高官：西方恐輸大數據戰爭

西方過去數年一直指控中國以各種手段，竭力獲取外國數據，除了質疑對西方企業及政府機構發動網絡攻擊、以「千人計劃」招攬外國專家，收買或竊取技術及情報，另一重要焦點是質疑中方試圖攫取歐美網民的個人私隱數據。

其一例子是中國短片應用程式抖音國際版TikTok，該款程式被指會紀錄海外民眾日常生活的數據，並交予北京當局，一度惹來國家安全爭議。在2020年，特朗普政府曾尋求TikTok在美下架，拜登政府去年7月宣布放棄繼續提訴，但要求商務部等對TikTok等程式進行新的審查。

TikTok滴滴出行成例子

另一方面，中國去年9月和11月分別實施《數據安全法》以及《個人信息保護法》，包括規管於境外處理涉中國個人或團體的數據。中國網約車服務商「滴滴出行」疑在北京憂慮數據外泄的壓力下，從美國紐約證券交易所退市，轉為到香港上市，尤其受到歐美關注。

特朗普時代白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）和亞太事務副助理國務卿費斯（David Feith）去年11月在《紐約時報》撰文，形容北京「我囤積數據，你放棄數據」戰略迄今相當成功，然而拜登政府未夠重視中美的大數據角力，例如去年6月保護國民敏感信息的行政命令，仍未涵蓋阻截中方接觸美國數據中心及生物科技實驗室。他們警告中國如果成為「大數據戰爭」的贏家，將可在未來號令並主宰全球事務。

（綜合報道）