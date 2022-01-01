補針成常態 「完成接種」定義變含糊

但補針安排愈來愈複雜，卻令新冠疫苗「完成接種」（fully vaccinated）當前的定義變得名實不符，以美國為例，如何修正定義令拜登政府陷入兩難。

美國夏威夷毛伊縣會在1月8日起更新「完成接種」定義，原先只要求接種兩劑BioNTech-輝瑞或莫德納疫苗，又或者一劑強生疫苗，此後會改為額外再隔半年接種多一劑加強針才算「完成」。但這不是美國首例，紐約州和加州等地亦有類似規定。

美國疾病控制及預防中心（CDC）總監瓦倫斯基周二承認正跟衛生官員處理這問題。然而修訂「完成接種」定義會牽連後勤以至觸發政治反彈。

多達1.4億美國人會因未打第三針突然變成「未完成接種」，倘若要求強制完成接種才可進入工作空間，目前已陷入人手短缺的行業將百上加斤。另一顧慮是予人朝令夕改之感，損害大眾對公共衛生官員的信任，故《紐約時報》指拜登政府考慮直接取消使用「完成接種」一詞，改用「最新」（up-to-date）表述，以增加調整疫苗要求的彈性。

（紐約時報）

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