補針成常態 「完成接種」定義變含糊

【明報專訊】新冠病毒持續變異，新冠疫苗效力卻隨時間減弱的情况，促使補針變為常態，其中以色列前日和昨日（去年12月30日和31日）起更分別開始為免疫缺陷人士以及護老院舍院友和長者醫院病人接種「第四針」，開創全球先河。
但補針安排愈來愈複雜，卻令新冠疫苗「完成接種」（fully vaccinated）當前的定義變得名實不符，以美國為例，如何修正定義令拜登政府陷入兩難。
美國夏威夷毛伊縣會在1月8日起更新「完成接種」定義，原先只要求接種兩劑BioNTech-輝瑞或莫德納疫苗，又或者一劑強生疫苗，此後會改為額外再隔半年接種多一劑加強針才算「完成」。但這不是美國首例，紐約州和加州等地亦有類似規定。
美國疾病控制及預防中心（CDC）總監瓦倫斯基周二承認正跟衛生官員處理這問題。然而修訂「完成接種」定義會牽連後勤以至觸發政治反彈。
多達1.4億美國人會因未打第三針突然變成「未完成接種」，倘若要求強制完成接種才可進入工作空間，目前已陷入人手短缺的行業將百上加斤。另一顧慮是予人朝令夕改之感，損害大眾對公共衛生官員的信任，故《紐約時報》指拜登政府考慮直接取消使用「完成接種」一詞，改用「最新」（up-to-date）表述，以增加調整疫苗要求的彈性。